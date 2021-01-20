Kredi fırsatı! 6 ay faizsiz ve...

6 ay faizsiz

Vatan Bilgisayar: VATAN yazıp bir boşluk bırakıp T.C. kimlik numaranızı yazarak 3422’ye SMS gönderdiğinizde size ne kadar kredi vereceklerini birkaç saniye içerisinde bildiriyorlar. Onaylanan başvurunuzla birlikte sepete eklediğiniz bilgisayara uygun kredi seçenekleri de anında ekrana geliyor. Ortalama kredi tutarı 10 bin TL. 6 aya kadar faiz alınmıyor.

N11: Yapı Kredi, Maximum, Axess, Paraf, Bankkart ve Advantage kartlara 12 taksit yapıyor. Aylık ve toplam ödeme bilgileri, banka faiz oranları farklılık gösterebiliyor. Örneğin 6.459 TL değerindeki bir bilgisayar için taksitler 593 TL’den başlıyor. Bilgisayar ise minimum faizle 7.123 TL’ye geliyor.

Gittigidiyor: Maximum, Axess ve Bankkart’a 12 taksit yapılıyor. Tek seferde yapılacak 750 TL ile 15.000 TL arası alışverişlerde, sepet tutarınız kadar kredi kullanabiliyorsunuz. Bunun için 'ödeme' ekranında yer alan 'alışveriş kredisi ile öde' butonuna tıklamanız yeterli. 8.632 TL değerindeki bir bilgisayar için 12 ay vadede taksit tutarı 784 TL’den başlıyor. Toplam ödeme 9.408 TL’ye geliyor.