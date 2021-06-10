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Kredi fırsatı! 50 bin TL'ye sıfır faiz imkanı...

AA |  10 Haziran 2021 Perşembe - 13:18 | Son Güncelleme : 10 06 2021 - 13:18

Kredi açıklaması geldi. 50 bin TL için faizsiz kredi kullanımı mümkün. 12 ay vade imkanı sunuluyor. 150 bin TL için ise 0,99 faiz oranı ile kredi kullanılabiliyor. Araba almayı planlayanları sevindiren haber geldi. Fiat Professional, haziran ayında da Doblo ve Fiorino’nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için Uzatılmış Garantili Kredi avantajını sürdürüyor.


Kredi kullanımı ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Sıfır faizli kredi kullanılabilecek. 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kullanımı mümkün. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat Professional’ın faizleri  sıfırladığı kampanyasıyla Doblo, Fiorino ve Pratico’larda 50 Bin TL’ye 12 ay  vadeli faizsiz kredi kullanılabiliyor

Fiat Ducato ise haziran ayına özel, 150 Bin TL’ye 15 ay 0,99 faizli  kredi ile satın alınabiliyor. Fiat Professional, Pratico, Doblo ve Fiorino modelleri için 50 Bin  TL’ye 12 ay vadeli faizsiz kredi kullanım imkanını haziran ayında da sürdürüyor. 

Tofaş Fabrikası’nda üretilen Fiorino’lar ay sonuna dek 123 bin bin 900  TL’den, Fiat Doblo’lar ise 157 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa  sunuluyor. 

Fiat Professional, ürün gamının güçlü üyelerinden Ducato modelleri  için de haziran ayına özel avantaj sunuyor. 

Fonksiyonellik, otomobil konforundaki sürüş keyfi sağlayan yüksek  performans, teknoloji ve güvenlik özellikleriyle ön plana çıkan Ducato’yu tercih  edecekler, kampanya kapsamında, 150 bin TL’ye 15 ay boyunca yüzde 0,99 faiz  oranlı kredi imkanından yararlanabiliyor.  

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