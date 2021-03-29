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Kredi fırsatı! 2,5 yıl geri ödemesiz, 12 yıl vade imkanı

AA |  29 Mart 2021 Pazartesi - 13:48 | Son Güncelleme : 29 03 2021 - 13:48

Güzel haber geldi. Yeni kredi kararı. İmzalar atıldı. Kredi kullanmak isteyenler için büyük fırsat teşkil ediyor. Kredi çekenler 2.5 yıl hiçbir ödeme yapmıyor. 2,5 yıl geri ödemesiz kredi fırsatı uzun vade imkanı ile de öne çıkıyor. Kredi paketinde 12 yıl vade imkanı bulunuyor. Türkiye Kalkınma Bankası harekete geçti. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) ile 170 milyon dolar tutarında "yeşil" temalı "Green III" kredi anlaşması imzaladı.


Kredi kullanmayı düşünenler için güzel haber Türkiye kalkınma Bankası'ndan geldi. Uygun koşullarda kredi imkanı sunuluyor. 
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre,  Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisiyle, 2,5 yıl geri ödemesiz dönem dahil olmak  üzere toplam 12 yıl vadeyle temin edilen kredi, Türkiye'deki yenilenebilir enerji  ve enerji verimliliği projelerinin finansmanında kullanılacak.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası  Genel Müdürü İbrahim Öztop, sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde; iklim  değişikliğinin çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri ile mücadeleye destek  verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
 
 ”Yenilenebilir enerji yatırımlarının hayata geçirilmesinde aktif rol  oynuyoruz. 2020 yıl sonu itibarıyla kredi portföyümüzün yüzde 57'sini  yenilenebilir enerji projeleri, yüzde 63'ünü ise sürdürülebilirlik temalı  krediler oluşturuyor. JBIC ile imzaladığımız yeşil temalı kredi anlaşmasıyla  enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının  geliştirilmesini ve enerji verimliliğine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. 170 milyon  dolar tutarındaki bu yeni krediyi ülkemize kazandırmanın yanı sıra, iklim  değişikliğiyle mücadelede yeni yatırımları destekleyecek olmanın gururunu  yaşıyoruz."
 
"Uluslararası sözleşmeler ülkemize ve bankamıza olan güveni temsil  ediyor"
 
İbrahim Öztop, 11. Kalkınma Planı doğrultusunda, dünyanın en büyük 10  ekonomisi arasında yer alma hedefiyle çalışmalarını büyük bir titizlikle  yürüttüklerini vurguladı.
 
JBIC ile iş birliği kapsamında bugün 3'üncüsünü imzaladıkları "yeşil"  temalı kredi anlaşmasının ilkinin Mart 2013, ikincisinin de Mart 2015'te  yapıldığını anımsatan Öztop, "İmzaladığımız bu anlaşma hem iki banka arasındaki  yakın ilişkinin hem de ülkemize ve Bankamıza olan güvenin bir göstergesi.  Yıllardır süregelen bu kıymetli iş birliği için JBIC'e teşekkür ederiz. Banka  olarak, ülkemize kazandırdığımız kaynakların üçte birini son bir yılda aldık.  2021 yılında da aynı yaklaşım ve hizmet anlayışımızla çalışmaya ara vermeden  devam ederek, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine finansal  desteğimizi sürdürecek ve ülkemizi yeni finansman kaynaklarıyla buluşturacağız."  ifadelerini kullandı.
 
JBIC İstanbul Temsilcisi Ryuta Suzuki da, JBIC'in  ilk "İleri  Teknoloji Destekli Yeşil Kredisini" Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile  imzalamasından memnuniyet duyduklarını belirtti.
 
Bu kredi programının, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile JBIC  arasında uzun yıllardır süregelen iş birliği sayesinde gerçekleştiğini kaydeden  Suzuki, "Hazine ve Maliye Bakanlığına da vermiş oldukları garanti desteği için  teşekkürlerimi sunmak isterim. Bu kredinin ileri Japon teknolojilerinin  uygulanmasıyla Türkiye’de daha fazla enerji tasarrufu projesinin desteklenmesini  sağlayacağını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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