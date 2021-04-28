Kredi fırsatı, 100 bin lira, 6 ay geri ödeme yok...

Yeni kredi fırsatı duyuruldu. 100 bin lira kredi kullandırılacak. 2 yıl vadeli ve 6 ay geri ödeme yok. Üst limit ise 500 bin lira olarak belirlendi. Çalışmalar başladı. Meclis'e geliyor. İşletmelere yeni kredi desteği sağlanacak. İstihdam sağlanması şartıyla bu destekten faydalanılabilecek. Ekonomi reform paketi geçen ay açıklanmıştı. Yeni düzenleme kısa süre içinde hayata geçirilecek.

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Ekonomide yeni torba yasa hazırlığı yapılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı , geçen ay açıklanan reform takvimi çerçevesinde çalışmalara başladı.

Takvimde haziran sonuna kadar hayata geçirilmesi hedeflenen düzenlemeler torba teklif haline getirilecek. Teklifte fiyat istikrarının sağlanması, kamuda harcama disiplini ve istihdamın finansmanına ilişkin başlıklar bulunuyor.

3 AYDA BİR RAPOR YAYIMLANACAK

Enflasyonda yaşanan yükselişi ve dezenflasyon süreci önünde risk oluşturan unsurları değerlendirmek, gerekli önlemleri belirlemek için Fiyat İstikrarı Komitesi kurulacak.

Finans kanadında çalışmalar yapmak için ise Finansal İstikrar Komitesi hayata geçirilecek. Komitenin her ay düzenli olarak bir araya gelerek 3 ayda bir rapor yayımlaması öngörülüyor. Teklifte, Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan'ın tek bir belge haline getirilmesi de yer alacak.

100 BİN TL KREDİ DESTEĞİ

Torba yasada küçük ve mikro işletmeleri ilgilendiren bir destek de var. Küçük ölçekli firmalardan kaynak sıkıntısı çekenlere, istihdam sağlamaları şartıyla KGF destekli kredi sağlanacak.

Her bir çalışan için 100 bin TL kredi hakkı tanınırken, üst limit 500 bin lira olarak belirlendi. Kredi 2 yıl vadeli, ilk 6 ayı geri ödemesiz kullandırılacak. Düzenlemenin kısa zaman içinde hayata geçirilmesi bekleniyor.