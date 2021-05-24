Kredi fırsatı! 0.99 faiz oranı ve 36 ay vade imkanı...

Kredi faiz oranları düştü. 36 ay vade seçeneği ile 0.99 faiz oranlı kredi kullanımı mümkün. Araba alacaklar için fırsat niteliğindeki doğa dostu taşıt kredisi HSBC tarafından kullanıma sunuldu. İşte doğa dostu taşıt kredisi ile ilgili detaylar...

Dev banka harekete geçti. 0.99 faizli kredi fırsatı sunuluyor. 36 ay vade seçeneği ile elektrikli araç sahibi olmak isteyenlere büyük kolaylık sağlanıyor.

HSBC'den doğa dostu taşıt kredisi imkanı. Elektrikli ya da hibrit araç tercih edeceklere düşük faiz oranlı kredi fırsatı.

0.99 FAİZ ORANI İLE TAŞIT KREDİSİ

Aylık %0,99 faiz oranı ve maksimum 36 ay vade ile elektrikli veya hibrit araçlara taşıt kredisi sağlanıyor.

Doğa dostu taşıt kredisinde kefil talebi bulunmuyor.

Elektrikli veya hibrit taşıt alımlarında 0 km. araçlarda proforma fatura tutarının, 2. el araçlarda kasko değerinin 120,000 TL'sine kadar olan kısmı için %70’i, 120,000 TL'sını aşan kısmı için %50’si tutarında kredi kullanabilme imkanı sunuluyor.

Kredili Hayat Sigortası ile yaşam kaybı ile tam ve daimi maluliyet risklerine karşı güvence altına alınabiliyor ve riskin gerçekleştiği andaki kredi borcunuzun teminat altına alınmasını sağlanıyor.

İsteyenlerin poliçesine işsizlik teminatı eklenerek bu teminattan da limitler dahilinde faydalanabiliyorlar.