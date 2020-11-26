TEB harekete geçti! Tüketici kredisi faizleri...

Uzun süre düşük seviyelerde seyreden tüketici kredisi faiz oranları, yükseliş eğilimini sürdürüyor. İhtiyaçlarını karşılamak isteyenler ise en düşük kredi faiz oranın hangi bankada olduğunu araştırıyor. TEB faiz oranlarını açıkladı. İşte tüketici kredisi faizlerinde son durum…

Nakit ihtiyacı olan binlerce kişi en uygun koşullarda kredi kullanmak istiyor. Uzun vade ve düşük faiz imkanını araştıran vatandaşlar bankaların faiz oranlarını yükseltmesinden rahatsız. Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zorlu bir süreç geçirenler ilk çare olarak bankalar başvuruyor. Uygun koşullarda tüketici kredisi kullanmak isteyenler için en avantajlı krediyi araştırdık.

TEB müşterilerinin kullanımına sunduğu ihtiyaç kredisi faizlerini açıkladı.Bankanın güncel faiz oranı 1.25 olarak uygulanıyor. Peki TEB ’den kredi kullananları nasıl bir ödeme planı bekliyor?

TEB’den 1.25 faiz ile 50 bin lira kredi kullananların 36 ay vade ile aylık ödemeleri bin 807 lira oluyor. 3 yıllık toplam ödeme ise 65 bin TL oluyor. Daha düşük ihtiyaçların aylık ödemeleri de daha düşük oluyor. 10 bin liralık bir kredi kullanılırsa 36 ayda 361 TL ödeniyor. Toplam kredi maliyeti ise 13 bin lira oluyor. Aynı şekilde 10 bin liralık krediyi 1 yılda ödemek isteyenler daha düşük faiz ödeyerek toplamda 11 bin lira ödeniyor.

FAİZLER DÜŞER Mİ? KREDİ KULLANIMI İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Merkez Bankası faiz kararı sonrası mevcuat hesabı faizlerinde yükseliş yaşandı. Vatandaşlar kredi faiz oranlarının düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Kredi kullanımı için doğru zaman mı? Ekonomistlere göre piyasalarda yaşanan dalgalanma tüketici kresi faiz oranlarında yükselişe neden olabilir. Kredi faiz oranlarının düşmesi için enflasyonda yükselişin sona ermesi gerekiyor.