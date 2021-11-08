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Kredi faizlerinde indirim! İhtiyaç, konut, ticari, taşıt kredilerinde şu an...
Kredi faizleri için flaş indirim açıklaması! Kredi faizleri düştü. Merkez Bankası'nın 2 aydır politika faizinde uyguladığı indirimle birlikte, kamu bankalarının faiz hamlesinin ilk etkileri, kredi faizlerine yansımaya başladı. Ticari kredi faizi düştü, konut kredi faizleri ise aynı kaldı. İhtiyaç kredilerinde ise hafif bir yükseliş olduğu görüldü. Taşıt kredilerinde ise bir haftalık dilimde hafif bir düşüş oldu. İhtiyaç, ticari, konut ve taşıt kredi faizlerine nasıl yansıdı? İşte tüm detaylar...