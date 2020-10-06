Kredi faizleri yükseldi mi? Kredi kullanmak için doğru zaman mı?

Kredi faiz oranları tarihin en düşük seviyesini gördü. Corona virüs salgının ekonomik olarak da vatandaşları etkilemesi üzerine, zaten inme eğiliminde olan kredi faiz oranları görülmemiş seviyelere çekilmişti. Yüz binlerce kişi düşük faiz imkanından yararlanarak ihtiyaçlarını karşılarken, ev sahibi olmak isteyenler ise bu süreçte 0.64'e düşen konut faizi oranı ile istedikleri evi alma imkanına kavuştu. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi kullanmak isteyen vatandaşların ilk tercihi oldu. Düşük faizden yararlanmak isteyenler bankalarda yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Kredi kullandırımı da yıllardır görülmemiş seviyelere ulaştı. Tüketici kredisi ya da konut kredisi kullanmak isteyenler 'en düşük kredi faizi hangi' bankada diye merak ediyor. İhtiyaç kredisi veren bankalardan en düşük faiz kullanımına imkan sağlayan banklar ile konut kredisi ve taşıt kredisi için avantajlı koşullarda kredi imkanı sunan bankaları haberimizde ayrıntılı bir şekilde bulabilirsiniz. 'Kredi kullanmak istiyorum' diyenler kredi faizleri yükseldi mi? Kredi kullanımı için doğru zaman mı? Tüm detaylar haberimizde...

Kamu bankaları milyonlarca vatandaşı ekonomik olarak rahatlatmak için harekete geçmişti. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranlarını tarihin en düşük seviyelerine çekmiş ve kredi kullanımında adeta patlama yaşanmıştı. Kampanya sona erdi ancak taleplerde yoğunluk devam ediyor ve vatandaşlar güncel kredi faiz oranlarını araştırıyor.

Kredi faiz oranları bir miktar yükselse de hala uygun koşullarda kredi kullanılması mümkün. Bankaların kredi faizlerini incelemeden önce, düşük miktarlarda ihtiyaç kredisi kullanmayı düşünenler için kredi kartından nakit kullanmak mı yoksa tüketici kredisi kullanmak mı daha uygun ona bakalım.

Öncelikle kullanım amacınızı gözden geçirmeniz gerekli. Örneğin bir ev eşyasına ihtiyacınız var. Alışveriş yaparken ilk etapta kredi kartı ile taksit seçeneğini kullanmak avantajlı gibi görünüyor. Dikkat etmeniz gereken alacağımız ürünü taksitli olarak satın aldığımızda fiyatının yükselmemesi. Eğer nakit fiyatına 12 taksitle alabiliyorsanız, kredi kartı kullanımı doğru tercih olabilir. Fakat taksit nedeniyle fiyatın yükselmesi durumunda, kredi kartından taksitli avans kullanımı daha avantajlı olacaktır. Çünkü bankaların taksitli avans faizi kredi kartına göre daha uygun. Bankaların nakit ve taksitli avans için uyguladıkları faiz oranları yüzde 2.25 ile 0.79 arasında değişiyor. Özellikle maaş aldığınız bankadan kullanacağınız avans faiz oranları daha düşük oluyor. Bankalar dönem dönem kampanya yaparak, bu oranı geri de çekiyorlar. Takip ederek doğru zamanda çekmek avantajlı olacaktır.

Kredi kartı mı, kredi mi daha avantajlı’ sorusunun yanıtı kişiden kişiye göre değişiyor. İhtiyaç duyulan miktarın yüksek olması durumunda kredi kullanımı daha uygun olacaktır. Çünkü taksitli avans kullanımlarında geri ödeme en fazla 12 ayda tamamlanıyor. Ayrıca kullanılan miktar kredi kartı limitinden düşürülüyor. Geri ödeme sıkıntısı çekmemek için, uzun vade kullanımı önemli. Süre uzadıkça da ödenen faiz oranı artıyor. Dolayısıyla kendi ekonomik durumunuza göre karar vermeniz gerekiyor.

Özetleyecek olursak küçük miktarlar için kredi kartından taksitli avans kullanımı avantajlı olabilir. Faiz oranın yüzde 1’in altında olmasına dikkat etmek gerekiyor. Kullandığınız avansı en fazla 12 aya bölerek ödeyebiliyorsunuz. Kredi kartı kullanmaktansa avans kullanmanın daha avantajlı olduğu durumlar var.

Kredi kartından nakit avans kullanımı sizin için uygun değilse bankaların uyguladığı tüketici kredisi faizlerine göz atabilirsiniz.