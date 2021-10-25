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Kredi faizleri ile ilgili son dakika kararı! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank resmen duyurdu, faizler düşürüldü

25 Ekim 2021 Pazartesi - 10:51 | Son Güncelleme : 25 10 2021 - 11:10

Kamu bankaları harekete geçti. Kredi faizleri ile ilgili son dakika kararı geldi. Merkez Bankası tarafından faizlerin düşürülmesinin ardından Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan ortak karar. Konut kredisi ve kurumsal kredi faiz oranları düşürüldü.


Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika gelişmesi! Beklenen oldu. Kamu bankaları ( Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank) harekete geçti. Faizler düşürüldü. Bankalardan ortak açıklama geldi. 
 
Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade  yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirim yaptı. 
 
Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından yapılan ortak  açıklamada, 22 Ekim itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade  yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldığı belirtildi.
 
Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim'den itibaren geçerli  olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki  tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranlarının uygulanmaya başlanacağı bildirilen  açıklamada, "Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz  ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya, müşterilerimizin  ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.
 
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