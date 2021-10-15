Kredi faizleri ile ilgili son dakika kararı! İndirim...

KREDİ İŞTAHI YÜKSELDİ

Reel sektörün yatırım iştahının yüksek olması ticari kredilerde artışa neden oldu. Faiz indirimi öncesindeki 17-24 Eylül tarihleri arasında 4 milyar TL artan ticari krediler, 24 Eylül- 1 Ekim haftasında ise 15 milyar lira artarak 1 trilyon 659 milyar liraya yükseldi. Merkez Bankası son faiz indiriminin ardından yaptığı açıklamada, "Güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri devam etmektedir. Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başlamıştır. Bunun yanında, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makro ihtiyati politika çerçevesi güçlendirilmiştir" açıklamasında bulunmuştu. (Sabah)