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Kredi faizleri ile ilgili flaş karar! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, VakıfBank, İş Bankası duyurdu ve...
Kredi çekecek herkesi yakından ilgilendiriyor. Bankalar açıkladı ve belli oldu. Faiz oranları değişti. Bankalar güncel faiz oranları tek tek duyurdu. Başvuran alıyor. Çeşitli ihtiyaçları için paraya ihtiyacı olan ve kredi çekmek isteyenler en uygun faiz oranlarını araştırıyor. Acil nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar, kendilerine en uygun koşulları araştırıp ardından bankalara kredi başvurusunda bulunuyor.