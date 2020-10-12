Gazetevatan.com » Ekonomi » Halkbank duyurdu! Kredi faizleri...
Halkbank duyurdu! Kredi faizleri...
Halkbank tek tek duyurdu. Dev banka kredi faizlerini dip seviyelerde tutarak esnafın yanında olmaya devam ediyor. Esnaflara özel olarak verilen krediler ile esnaflar yatırımlarını artırarak daha güçlü konuma ulaşıyorlar.
Halkbank’ın esnaf ve sanatkarlara özel olarak verdiği krediler kapsamında 3 ve 6 aylık ödeme seçenekleri bulunuyor. Banka 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL veya 225.000 TL limitli kredileri esnaflara sunuyor.