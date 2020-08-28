Kredi faiz oranları düşer mi? Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları…

TCMB’nin fonlama faizinin ardından kredi faizleri de artıyor. TCMB verilerine göre, bankalar tarafından açılan ihtiyaç kredilerine uygulanan faiz oranı, 21 Ağustos haftasında yüzde 17,74’e kadar yükseldi. 24 Nisan haftasında yüzde 8,27’ye, 31 Temmuz haftasında ise yüzde 11,48 seviyesine kadar gerileyen ihtiyaç faizi 20 günde ortalama 600 baz puandan fazla artış kaydetmişti. 26 Haziran haftasında yüzde 9,01’e kadar gerileyen ortalama konut kredisi faizleri de 21 Ağustos haftasında yüzde 11,66’ya yükseldi. Peki, kredi faiz oranları düzer mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından likidite penceresinde çift haneli faizleri geçiş ve BDDK tarafından uygulanan aktif rasyosu oranı baskısının sona erdirilmesine bağlı olarak bankaların kredileri oldukça yükseldi. En düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.07, en düşük konut kredisi faiz oranı ise yüzde 1.05 seviyelerine ulaştı. Kredi faiz oranları düşer mi, sorusunu soran kişi sayısı arttı. İşte bankaların kredi faiz oranları…

Pandemi döneminde kamu bankaları kredi faiz oranlarını yüzde 0.49 seviye çekmiş, normalleşme adımları kapsamında faiz oranlarına yüzde 0.55 olarak devam etmişti. BDDK tarafından aktif rasyosu oranı baskısı altına alınan özel bankalar da kamu bankalarının ardından faiz indirimine gitmiş ve ihtiyaç kredisi faiz oranını yüzde 0.75 seviyesine kadar çekmişti. Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik sonrasında Merkez Bankası parasal genişleme hareketinden parasal sıkılaşma uygulamasına geçti. Merkez Bankası tarafından ucuz likidite imkanı rafa kalktı, borç verme limiti düşürüldü. Buna bağlı olarak örtülü faiz artışına gidildi. Dolar kurunun da 7,04 lira eşiğini aşması durumu bankaların faiz oranını etkiledi. Merkez Bankası bankalar için çift haneli faize geçiş yapınca faiz oranları ve 32 günlük mevduat hesabı faiz oranları artı.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.07

ICBC Bank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.12

ING Bank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.14

Türkiye Finans Katılım Bankası ihtiyaç oranı yüzde 1.14

Ziraat Bankası çalışanın artısı ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.18

Kuveyt Türk Katılım Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.19

TEB ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.20

Alternatif Bank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.22

Vakıf Bank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.24

Halkbank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.24

Ziraat Katılım Bankası ihtiyaç finansmanı oranı yüzde 1.24

Fibabanka ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.29

İş Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.30

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.44

HSBC Bank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.45

Anadolubank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.53

Albaraka Türk ihtiyaç finansmanı oranı yüzde 1.55

Akbank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.57

Denizbank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.66

Odeabank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.79

Şekerbank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.84

Burgan Bank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.99

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.91