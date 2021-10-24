Kredi faiz oranları düşecek mi?

Kredi çekecek herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı sonrasında kamuoyunda kredi faizlerinin düşeceği yönünde bir beklenti oluştu. İhtiyaç, konut ve taşıt kredi faizlerinde düşüş olacak mı? İşte detaylar...

Kredi kullanacaklar Merkez Bankası tarafından verilecek faiz kararına kilitlenmişti. Merkez Bankası’nın 2 puanlık faiz indirim kararı sonrası gözler banka kredilerine çevrildi. Kamuoyunda oluşan kredi faizlerinin düşürüleceği görüşü gerçekleşecek mi?

Merkez Bankası’nın eylül ayında uyguladığı faiz indirimi sonrası, kredi faiz oranlarında ciddi bir düşüş görülmedi. Faiz indirim kararı tüketici kredilerine yaklaşık 0.80 puanlık indirim olarak yansıdı. Konut kredisi faiz oranlarında değişiklik görülmezken taşıt kredilerinde ise artış oldu.

KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ?

Merkez Bankası’nın faiz indirim kararı banka kredilerine ve mevduat faizlerine henüz yansımadı. Önümüzdeki hafta içerisinde yeni faiz oranlarının hangi yönde ilerleyeceği belli olacak.

Şu an kredi kullanmak isteyenler için ise bankaların uyguladığı en güncel kredi faiz oranları şu şekilde…

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.59

Taşıt kredisi (kaskolu): 1.61

Taşıt kredisi (kaskosuz): 1.63

Konut kredisi: 1.43

Emeklinin artısı- Çalışanın artısı konut kredisi: 1,37

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1,63

Taşıt kredisi: 1,54

Konut kredisi: 1,38

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.60

Taşıt kredisi: 1.54

Ev kredisi: 1.38

AKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.90 (Sigortalı)

2,02 (Sigortasız)

Konut kredisi: 1.39

Taşıt kredisi: 1.55

QNB FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.39

Konut kredisi: 1.69

Taşıt kredisi: 1.85

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 2,41



Taşıt kredisi: 1,53



Konut kredisi: 1,44

ING KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.35

Konut kredisi: 1.52

Taşıt kredisi: 1.59

TEB FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.59

Taşıt kredisi: 1.61

Konut kredisi: 1.58



