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Kredi faiz oranları değişti! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank resmen duyurdu, flaş kredi kararı...
İhtiyaç, konut, taşıt kredilerinin faiz oranları değişti. Bankalar peş peşe açıkladı. Kredi çekecekler dikkat! Kredi çekmeyi düşünen herkesi ilgilendiriyor. İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerinin güncel faiz oranları sıklıkla merak ediliyor. Vatandaşlar kendilerine ödeme koşulları ve faiz oranları en uygun olan bankaları araştırıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, ING, Akbank ve diğer bankalar güncel kredi faiz oranlarını açıkladı. İşte güncel kredi faiz oranları...