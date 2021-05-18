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Kredi faiz oranları değişti! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...

18 Mayıs 2021 Salı - 11:44 | Son Güncelleme : 18 05 2021 - 11:45

Kredi çekecek herkesi ilgilendiriyor. Kredi faiz oranları değişti. Bankalar art arda duyurdu. İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde faiz oranları yeniden belirlendi. Özellikle nakit ihtiyacı olan vatandaşlar 'Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 2021 faiz oranları ne kadar oldu?' diye araştırma yapıyor. Kredi çekeceklerin ilk tercihi çoğu zaman, uygun koşullar sunmaları nedeni ile kamu bankalarından yana oluyor. İşte kredi çekecekler için Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası ve Akbank'ın en güncel kredi faiz oranları...


Kredi çekecek herkes en uygun koşullarda nakit ihtiyacını karşılamak istiyor. Bankalar kredi faizlerini uzun süre düşük seviyede tuttu. Pandeminin de etkisiyle kredi kullanım oranları arttı. Vatnadaşlar nakit ihtiaçlarını bankaların sağladığı krediler aracılığı ile karşıladı. 2021 kredi faiz oranları yükseliş eğiliminde olsa da vatandaşların krediye olan talebi sürüyor. İşte kredi kulanacaklar için tüketici, ihtiyaç, konut kredilerinde en güncel faiz oranları...
 
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
 
Tüketici kredisi: %1.51'den
 
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54
 
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56
 
Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla
 
 
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
 
Taşıt kredisi: %1.50'den
 
Bayram İhtiyaç kredisi %1.51'den
 
SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.
 
 
HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
 
İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,
 
Taşıt Kredilerinde %1,54'den,
 
Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.
 
 
TÜRKİYE İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
 
Kredi tutarı: 100 bin lira
 
Faiz: 1.45
 
Vade: 60 ay
 
Aylık taksit: 2506 lira
 
Toplam geri ödeme: 152.206 lira
 
 
AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
 
Kredi tutarı: 100 bin lira
 
Faiz: 1.39
 
Vade: 60 ay
 
Aylık taksit: 2468 lira
 
Toplam geri ödeme: 149.753 lira (Sabah)

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