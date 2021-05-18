Kredi faiz oranları değişti! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...

Kredi çekecek herkes en uygun koşullarda nakit ihtiyacını karşılamak istiyor. Bankalar kredi faizlerini uzun süre düşük seviyede tuttu. Pandeminin de etkisiyle kredi kullanım oranları arttı. Vatnadaşlar nakit ihtiaçlarını bankaların sağladığı krediler aracılığı ile karşıladı. 2021 kredi faiz oranları yükseliş eğiliminde olsa da vatandaşların krediye olan talebi sürüyor. İşte kredi kulanacaklar için tüketici, ihtiyaç, konut kredilerinde en güncel faiz oranları...
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: %1.51'den
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56
Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: %1.50'den
Bayram İhtiyaç kredisi %1.51'den
SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.
HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,
Taşıt Kredilerinde %1,54'den,
Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.
TÜRKİYE İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
Kredi tutarı: 100 bin lira
Faiz: 1.45
Vade: 60 ay
Aylık taksit: 2506 lira
Toplam geri ödeme: 152.206 lira
AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Kredi tutarı: 100 bin lira
Faiz: 1.39
Vade: 60 ay
Aylık taksit: 2468 lira
Toplam geri ödeme: 149.753 lira (Sabah)