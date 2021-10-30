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Kredi faiz oranları değişti! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank resmen duyurdu, şu an...
Bankalar peş peşe açıkladı. Yeni faiz oranları belli oldu. Kredi çekecek ve bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor. Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank, Garanti BBVA, Akbank, ING ve diğer bankalar kredi faizlerinde değişikliğe gitti. İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde uygulanan faiz oranları ile ilgili önemli gelişme. İşte güncel kredi faiz oranları...