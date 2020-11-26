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Kredi faiz oranları değişti! Yükseldi

26 Kasım 2020 Perşembe - 9:32 | Son Güncelleme : 26 11 2020 - 9:58

Kredi faizlerindeki oran arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 10.25’ten yüzde 15’e çıkarmasının ardından bankalar hem mevduat hem de kredi faizlerinde değişikliğe gitti. İhtiyaç kredisinde en düşük oran 1.35, konut kredisi faizindeki en düşük oran 1.25, taşıt kredisi faizindeki en düşük oran ise 1.30 olarak belirlendi. İşte bankaların kredi türüne göre faiz oranları...


Bankalar kredi kullanmak isteyenlere yönelik faizlerde güncellemelere gitti. Merkez Bankası’nın faizleri yükseltmesiyle birlikte bankalar da harekete geçti. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faiz artışları meydana geldi.
 
İşte bankaların kredi faiz oranları ve örnek ödeme tablosu
 
İş Bankası
 
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.40
 
Kredi tutarı: 100 bin lira
 
Kredi vadesi: 36 ay
 
Aylık ödeme: 3724 lira
 
Toplam ödeme: 134 bin 607 lira
 
 
İş Bankası
 
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.35
 
Kredi tutarı: 100 bin lira
 
Kredi vadesi: 120 ay
 
Aylık ödeme: 1687 lira
 
Toplam ödeme: 204 bin 311 lira
 
 
İş Bankası
 
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.35
 
Kredi tutarı: 100 bin lira
 
Kredi vadesi: 120 ay
 
Aylık ödeme: 1687 lira
 
Toplam ödeme: 204 bin 311 lira
 
 
ICBC Bank Turkey
 
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.35
 
Kredi tutarı: 100 bin lira
 
Kredi vadesi: 36 ay
 
Aylık ödeme: 3687 lira
 
Toplam ödeme: 133 bin 288 lira
 
 
ICBC Bank Turkey
 
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.30
 
Kredi tutarı: 100 bin lira
 
Kredi vadesi: 120 ay
 
Aylık ödeme: 1650 lira
 
Toplam ödeme: 199 bin 496 lira
 
 
ICBC Bank Turkey
 
Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.30
 
Kredi tutarı: 100 bin lira
 
Kredi vadesi: 60 ay
 
Aylık ödeme: 2578 lira
 
Toplam ödeme: 155 bin 245 lira
 
 
Akbank
 
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.38
 
Kredi tutarı: 100 bin lira
 
Kredi vadesi: 36 ay
 
Aylık ödeme: 3709 lira
 
Toplam ödeme: 134 bin 105 lira
 
 
Akbank
 
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.25
 
Kredi tutarı: 100 bin lira
 
Kredi vadesi: 120 ay
 
Aylık ödeme: 1613 lira
 
Toplam ödeme: 195 bin 270 lira
 
 
Akbank
 
Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.33
 
Kredi tutarı: 100 bin lira
 
Kredi vadesi: 60 ay
 
Aylık ödeme: 2602 lira
 
Toplam ödeme: 156 bin 696 lira
 
 
Vakıfbank
 
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.40
 
Kredi tutarı: 100 bin lira
 
Kredi vadesi: 36 ay
 
Aylık ödeme: 3724 lira
 
Toplam ödeme: 134 bin 607 lira
 
 
Vakıfbank
 
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.25
 
Kredi tutarı: 100 bin lira
 
Kredi vadesi: 120 ay
 
Aylık ödeme: 1613 lira
 
Toplam ödeme: 194 bin 103 lira
 
 
Garanti BBVA
 
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.49
 
Kredi tutarı: 100 bin lira
 
Kredi vadesi: 36 ay
 
Aylık ödeme: 3724 lira
 
Toplam ödeme: 134 bin 607 lira
 
 
Garanti BBVA
 
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.49
 
Kredi tutarı: 100 bin lira
 
Kredi vadesi: 120 ay
 
Aylık ödeme: 1794 lira
 
Toplam ödeme: 216 bin 871 lira
 
 
Garanti BBVA
 
Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.64
 
Kredi tutarı: 100 bin lira
 
Kredi vadesi: 60 ay
 
Aylık ödeme: 2854 lira
 
Toplam ödeme: 171 bin 821 lira
 
 
Alternatifbank
 
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.55
 
Kredi tutarı: 100 bin lira
 
Kredi vadesi: 36 ay
 
Aylık ödeme: 3835 lira
 
Toplam ödeme: 138 bin 607 lira
 
 
Alternatifbank
 
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.45
 
Kredi tutarı: 100 bin lira
 
Kredi vadesi: 120 ay
 
Aylık ödeme: 1763 lira
 
Toplam ödeme: 213 bin 298 lira
 
 
Ziraat Bankası
 
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.57
 
Kredi tutarı: 100 bin lira
 
Kredi vadesi: 36 ay
 
Aylık ödeme: 3850 lira
 
Toplam ödeme: 139 bin 145 lira
 
 
Ziraat Bankası
 
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.35
 
Kredi tutarı: 100 bin lira
 
Kredi vadesi: 120 ay
 
Aylık ödeme: 1687 lira
 
Toplam ödeme: 203 bin 846 lira
 
 
Halkbank
 
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.59
 
Kredi tutarı: 100 bin lira
 
Kredi vadesi: 36 ay
 
Aylık ödeme: 3865 lira
 
Toplam ödeme: 139 bin 684 lira
 
 
Halkbank
 
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.45
 
Kredi tutarı: 100 bin lira
 
Kredi vadesi: 120 ay
 
Aylık ödeme: 1763 lira
 
Toplam ödeme: 213 bin 214 lira
 
 
Şekerbank
 
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.69
 
Kredi tutarı: 100 bin lira
 
Kredi vadesi: 36 ay
 
Aylık ödeme: 3940 lira
 
Toplam ödeme: 142 bin 399 lira
 
 
Yapı Kredi Bankası
 
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.69
 
Kredi tutarı: 100 bin lira
 
Kredi vadesi: 36 ay
 
Aylık ödeme: 3940 lira
 
Toplam ödeme: 142 bin 399 lira
 
 
Yapı Kredi Bankası
 
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.52
 
Kredi tutarı: 100 bin lira
 
Kredi vadesi: 120 ay
 
Aylık ödeme: 1817 lira
 
Toplam ödeme: 219 bin 724 lira

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