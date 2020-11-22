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Kredi faiz oranları değişti! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank...

22 Kasım 2020 Pazar - 14:58 | Son Güncelleme : 22 11 2020 - 14:58

Kredi faiz oranları değişti. İhtiyaç kredisi, taşıt kredisi, konut kredisi faiz oranlarında değişlikleri bankalar vatandaşlarına duyurdu. Bu noktada vatandaşlar, bankalara gitmeden önce kredi paketlerine göz gezdirdi. İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank gibi kamu bankalarının ve diğer bankaların ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi faiz oranları...


Kredi faiz oranları, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması ile birlikte bankaların kredi faiz oranlarında da değişiklikler yaşandı. Bu noktada vatandaşlar, bankalara gitmeden önce kredi paketlerine göz gezdiriyor. Peki, güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
 
 
Tüketici kredisi: 1.57
 
Taşıt kredisi: 1.55
 
Konut kredisi: 1.45
 
 
HALKBANK FAİZ ORANLARI
 
İhtiyaç: 1,47
 
Taşıt: 1,45
 
Konut: 1,15
 
 
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
 
Taşıt kredisi 1.43
 
İhtiyaç kredisi: 1.55
 
SarıPanjur Konut Kredisi: 1.25
 
 
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI
 
İhtiyaç kredisi: 1.40
 
Taşıt kredisi: 1.50
 
Ev kredisi: 1.35
 
AKBANK FAİZ ORANLARI
 
Direkt kredi: 1.74
 
İhtiyaç kredisi: 1.65
 
0 taşıt kredisi: 1.33
 
Konut kredisi: 1.25
 
GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI
 
İhtiyaç kredisi: 1.49
 
Konut kredisi: 1.49
 
Taşıt kredisi: 1.64
 
TEB FAİZ ORANLARI
 
İhtiyaç kredisi: 1.25
 
Taşıt kredisi: 1.35
 
Konut kredisi: 1.37

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