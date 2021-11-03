Kredi faiz desteği ile ilgili flaş adım! 3 yılda 90 milyar

Kredi kullanımı ile ilgili önemli bir adım atılıyor. Faiz desteği sağlanacak. 3 yıl boyunca geçerli olacak. Koronavirüs salgınında vatandaşların desteklenmesi amacı ile esnafa hibe, gelir kaybı, kira desteği sağlanmıştı. 2022'de de 28 milyar liralık hazine garantili kredi sağlayacak. Destek tutarı; 2023’te 30, 2024’te 32 milyar olmak üzere 3 yılda toplam 90 milyar TL olacak. Aynı dönemde kooperatiflerin desteklenmesi için de 80 milyon lira aktarılacak. Öte yandan; Kredi faiz desteği de sağlanacak.

Bu yıl esnafa sağlanan hazine destekli kredi miktarı da 47 milyar 300 milyon liraya ulaştı. Bu destek 2023'te 30 milyar lira, 2024'te 32 milyar liraya çıkacak. Böylece üç yıllık bütçe döneminde esnafa sağlanan hazine destekli kredi tutarı 90 milyar liraya ulaşacak. Kooperatiflerin desteklenmesi programı kapsamında bu yıl 14.5 milyon lira olmak üzere gelecek üç yıllık dönemde 80 milyon liraya yakın destek sağlanacak.

ELEKTRONİK ÇEK ARTIYOR

Elektronik çek ve bono kullanım oranı gelecek yıl yüzde 25'e, 2023'te yüzde 35'e 2024 yılında da yüzde 40'a ulaşacak. Güven damgası alan e-ticaret sitesi sayısı gelecek yıl 250 olmak üzere üç yıllık dönemde bin 300'e ulaşacak. Yurt dışı birim, marka ve tanıtım destek programı kapsamında desteklenen şirket sayısı gelecek yıl 770'ye, 2023'te de 775'e çıkacak.