Kredi çekecekler dikkat! İhtiyaç, konut ya da taşıt...

Nakit ihtiyaçlarını karşılamak, hayalindeki evi ya da arabayı almak isteyen bek çok kişi yeterli birikimi olmadığı için bankaların yolunu tutuyor. Kredi çekilirken bankların ilk baktığı ise tüketicinin çekeceği krediyi ödeme imkanın olup olmadığı. Kredi çekecek vatandaşların aklında ise “Kredi başvurum onaylanacak mı?” sorusu bulunuyor. Kimler ne kadar kredi çekebilir?
YAŞ ŞARTI BULUNUYOR
Başvurmak istediğiniz kredi türü ne olursa olsun, hepsi için geçerli olan kredi çekme şartları bulunuyor. Kredi başvurusunda bulunabilmeniz için 18 yaşını doldurmuş olmanız ve belgelenebilir bir gelire sahip olmanız gerekiyor.
ÖDEME TUTARINI BELİRLEYİN
Kredi çekmek istediğiniz kredi tutarı ile geliriniz arasında bir denge olması gerekiyor. Yani yaşamınızı sürdürmek için aylık yaptığınız belli bir harcama tutarı vardır. Gelirinizden bu harcamalar düşüldüğünde geriye kalan tutara göre aylık kredi taksit ödemelerinizi belirlemelisiniz. Böylelikle siz de yanlış kararlar verip ödeyemeyeceğiniz bir yükün altına girmemiş olursunuz.
KREDİ NOTUNUZU ÖĞRENİN
Bankalarla olan ilişkinizde de ödemelerinizi zamanında yapmanız aranızdaki güvenin kurulmasını sağlar. Bu durum kredi notunuzu da olumlu yönde etkiler ve ileride kredi çekmenizi başvurunuzun olumlu sonuçlanmasını kolaylaştırır. Dolayısıyla yakın zamanda kredi başvurusunda bulunmak gibi bir niyetiniz varsa ve kredi notunuzu bilmiyorsanız öncelikle Kredi Risk Raporu'nuzu alarak kredi notuzu öğrenmelisiniz. Kredi notu bugüne kadar bankalara olan burçlarınızı zamamında ödemenize, gelirinde olan düzenli artışı göre değişiyor. Kredi notunuz düşük ise kredi çekmek için biraz beklemenizde fayda olacaktır. Yaklaşık 3 aylık sürelerde kredi notu değişiyor. 3 ay boyunca ödemelerinizi düzenli yapmanız kredi çekmenizi kolaylaştıracaktır.
?Dönem dönem ihtiyaçlar ve istekler değişir. Üniversiteyi yeni bitirdiğinizde, ilk hedefiniz ayaklarınızı yerden kesecek bir arabanız olmasıyken evlendiğinizde ise kendinize ait bir evinizin olması sizi mutlu hissettirebilir. Bu sebeple sahip olmak istediklerinize bağlı olarak;değişen ihtiyaçlarınız için taşıt, konut gibi farklı kredi türleri bulunuyor.
KONUT KREDİSİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
Kredi çekmek için gereken temel şartlar konut kredisi için de geçerli. Bununla birlikte, konut kredisine başvurmadan önce hazırlamanız gereken belgeler çalışma durumunuza (özel sektör, emekliler, iş yeri sahipleri ve kamu çalışanları) göre değişiklik gösteriyor. Buna ek olarak da kredi taksitlerini daha rahat ödemeniz için belli miktarda peşinatına sahip olmanız gerekli.
TAŞIT KREDİSİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
Diğer krediler için geçerli olan şartların dışında taşıt kredisini; satın almak istediğiniz sıfır ya da ikinci el aracın değerinin belli bir kısmı için çekebilirsiniz.