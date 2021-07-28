Kredi çekecekler dikkat! İhtiyaç, konut ya da taşıt...

Nakit ihtiyaçlarını karşılamak, hayalindeki evi ya da arabayı almak isteyen bek çok kişi yeterli birikimi olmadığı için bankaların yolunu tutuyor. Kredi çekilirken bankların ilk baktığı ise tüketicinin çekeceği krediyi ödeme imkanın olup olmadığı. Kredi çekecek vatandaşların aklında ise “Kredi başvurum onaylanacak mı?” sorusu bulunuyor. Kimler ne kadar kredi çekebilir?

YAŞ ŞARTI BULUNUYOR

Başvurmak istediğiniz kredi türü ne olursa olsun, hepsi için geçerli olan kredi çekme şartları bulunuyor. Kredi başvurusunda bulunabilmeniz için 18 yaşını doldurmuş olmanız ve belgelenebilir bir gelire sahip olmanız gerekiyor.

ÖDEME TUTARINI BELİRLEYİN

Kredi çekmek istediğiniz kredi tutarı ile geliriniz arasında bir denge olması gerekiyor. Yani yaşamınızı sürdürmek için aylık yaptığınız belli bir harcama tutarı vardır. Gelirinizden bu harcamalar düşüldüğünde geriye kalan tutara göre aylık kredi taksit ödemelerinizi belirlemelisiniz. Böylelikle siz de yanlış kararlar verip ödeyemeyeceğiniz bir yükün altına girmemiş olursunuz.

KREDİ NOTUNUZU ÖĞRENİN

Bankalarla olan ilişkinizde de ödemelerinizi zamanında yapmanız aranızdaki güvenin kurulmasını sağlar. Bu durum kredi notunuzu da olumlu yönde etkiler ve ileride kredi çekmenizi başvurunuzun olumlu sonuçlanmasını kolaylaştırır. Dolayısıyla yakın zamanda kredi başvurusunda bulunmak gibi bir niyetiniz varsa ve kredi notunuzu bilmiyorsanız öncelikle Kredi Risk Raporu'nuzu alarak kredi notuzu öğrenmelisiniz. Kredi notu bugüne kadar bankalara olan burçlarınızı zamamında ödemenize, gelirinde olan düzenli artışı göre değişiyor. Kredi notunuz düşük ise kredi çekmek için biraz beklemenizde fayda olacaktır. Yaklaşık 3 aylık sürelerde kredi notu değişiyor. 3 ay boyunca ödemelerinizi düzenli yapmanız kredi çekmenizi kolaylaştıracaktır.