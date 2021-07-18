Kredi çekecekler dikkat! Flaş detay, bankalar...

Koronavirüs salgını döneminde pek çok kişi nakit ihtiyaçlarını karşılamak için kredi kullandı. İhtiyaç kredi kullanımında aciliyet söz konusuyken konut kredilerinde durum biraz daha farklı. Acil ihtiyaç neden ile olmayan durumlarda tüketicilerin tercih şansı da artıyor.

Özellikle büyükşehirler kiraların her geçen gün daha da artması vatandaşları ev almaya yönlendiriyor. Yeteri kadar nakit birikimi bulunmayanlar da bankaların yolunu tutuyor. Bankaların uyguladığı konut kredisi faiz oranları yüksek seviyelerde seyretse de kira ödemek istemeyen kişiler konut kredisi kullanarak ev sahibi olmak istiyor. Peki kimler konut kredisi kullanabilir? Kredi kullanacakların en çok merak ettiği ise ev kredisi çekip çekemeyecekleri. Hangi durumlarda konut kredisi kullanılamaz? İşte ev kredisi kullanımı ile ilgili detaylar...

EVİN TAPU DURUMU

Öncelikle satın almak istediğiniz taşınmazın tapuda bir kaydı olması yani bir tapusu olması ve tapu belgesi üzerinde yazan taşınmaz niteliğinin ise “konut/mesken” olması gerekiyor.

LOKASYON ÖNEMLİ

Satın alacağınız evin lokasyon itibariyle belediye mücavir alan içinde bulunması gerekiyor.

YANLIŞ BİLGİLENDİRME

Konut kredisi başvurusu yaptığınızda, ilgili banka tarafından gönderilen eksper, satın almak istediğiniz evi inceler. Eğer satıcı, size ev hakkında yeterli bilgi vermediyse ya da sizi yanlış bilgilendirdiyse, eksper raporunda çıkan olumsuz değerlendirme nedeniyle başvurunuz reddedilebilir. Bu aşamada satıcıdan taşınmazda tadilat yapılıp yapılmadığı, mimari projesine aykırı olup olmadığı, taşınmaz üzerinde ipotek gibi kısıtlayıcı hak, yıkım kararı veya benzeri kayıtlar bulunup bulunmadığı gibi konularda bilgi edinmeniz satın alma kararınız açısından faydalı olur.