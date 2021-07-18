Kredi çekecekler dikkat! Flaş detay, bankalar...

Koronavirüs salgını döneminde pek çok kişi nakit ihtiyaçlarını karşılamak için kredi kullandı. İhtiyaç kredi kullanımında aciliyet söz konusuyken konut kredilerinde durum biraz daha farklı. Acil ihtiyaç neden ile olmayan durumlarda tüketicilerin tercih şansı da artıyor.
Özellikle büyükşehirler kiraların her geçen gün daha da artması vatandaşları ev almaya yönlendiriyor. Yeteri kadar nakit birikimi bulunmayanlar da bankaların yolunu tutuyor. Bankaların uyguladığı konut kredisi faiz oranları yüksek seviyelerde seyretse de kira ödemek istemeyen kişiler konut kredisi kullanarak ev sahibi olmak istiyor. Peki kimler konut kredisi kullanabilir? Kredi kullanacakların en çok merak ettiği ise ev kredisi çekip çekemeyecekleri. Hangi durumlarda konut kredisi kullanılamaz? İşte ev kredisi kullanımı ile ilgili detaylar...
EVİN TAPU DURUMU
Öncelikle satın almak istediğiniz taşınmazın tapuda bir kaydı olması yani bir tapusu olması ve tapu belgesi üzerinde yazan taşınmaz niteliğinin ise “konut/mesken” olması gerekiyor.
LOKASYON ÖNEMLİ
Satın alacağınız evin lokasyon itibariyle belediye mücavir alan içinde bulunması gerekiyor.
YANLIŞ BİLGİLENDİRME
Konut kredisi başvurusu yaptığınızda, ilgili banka tarafından gönderilen eksper, satın almak istediğiniz evi inceler. Eğer satıcı, size ev hakkında yeterli bilgi vermediyse ya da sizi yanlış bilgilendirdiyse, eksper raporunda çıkan olumsuz değerlendirme nedeniyle başvurunuz reddedilebilir. Bu aşamada satıcıdan taşınmazda tadilat yapılıp yapılmadığı, mimari projesine aykırı olup olmadığı, taşınmaz üzerinde ipotek gibi kısıtlayıcı hak, yıkım kararı veya benzeri kayıtlar bulunup bulunmadığı gibi konularda bilgi edinmeniz satın alma kararınız açısından faydalı olur.
DÜŞÜK KREDİ NOTU
Kredi notunuz, ödeme gücünüz ve alışkanlıklarınız hakkında bilgiler barındıran bir puan değeridir. Kredi notunuzun düşük olması, konut kredi başvurunuzun reddedilmesine neden olabilir.
GELİR DURUMU
Konut kredisi, ihtiyaç kredilerine kıyasla daha yüksek tutarlarda kullanılan bir kredi türü olduğu için başvurunuzun olumlu sonuçlanmasında gelir durumunuz da belirleyici oluyor. Ödeme gücünü aşan kredi taleplerinde, başvurunuz olumsuz olarak değerlendirilebilir.
BİR KİŞİ İKİ KONUT KREDİSİ ÇEKEBİLİR Mİ?
iki ya da daha fazla kredi kullanımı mümkün. Bir kişi iki konut kredisi çekebilir. Burada önemli farktör gelir durumudur. Kişinin geliri iki krediyi de ödeyebilecek durumda ise teknik olarak iki konut kredisi kullanılmasının önünde bir engel bulunmuyor. Kredilerin farklı evler için kullanılıyor olması gerekiyor.