Kredi borcu olanlara müjde! Ve başladı faizleri siliniyor...

Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Kredi borcu olanlara müjde geldi ve başladı. Faizlerin yüzde 90'ı siliniyor. Tarihler tek tek açıklandı. KYK ve öğrenim kredisi borcu olanlar internetten başvurabilecek. Öğrenim kredisi, prim, emlak, taşıtlar vergisi, trafik cezası gibi birçok kalemde bulunan 4 milyon vatandaşın beklediği yapılandırma fırsatı geçtiğimiz ay başladı. Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yaklaşık 5 milyon öğrenciden 300 bini borcu yüzünden yasal takibe takılınca, borç yapılandırma detayları yakından takip ediliyor. KYK borç yapılandırma nasıl, nereden yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı Yüksek Öğrenim Burs/Kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı. Bakan Kasapoğlu, twitter hesabından 2020-2021 eğitim öğretim yılı Yüksek Öğrenim Burs/Kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden (sonuc.gsb.gov.tr) öğrenebilecekler.

BURS/KREDİ MİKTARLARI

2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira. 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.

YAPILANDIRMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN SON GÜN 11 ARALIK 2020

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 11 Aralık 2020 tarihi saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

Öte yandan KYK borç yapılandırması da başladı. 17 Kasım tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla KYK borcu yapılandırma resmen başladı. Borçların 18 taksitle ödenmesinin önünü açan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gelir İdaresi Başkanlığı vergi borçlarında yapılandırma başvurularının başladığını belirterek, fırsattan yararlanmak isteyenler için son tarih olarak 31 Aralık 2020'yi gösterdi. Yurtiçi ve yurtdışı bazı varlıkların 30 Haziran 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacağı ve inceleme yapılmayacağı da hatırlatıldı.

KYK BORCU NASIL YAPILANDIRILACAK?

KYK borcu yapılandırması için öncelikle Gelirler İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapmalısınız. Bu ekranda E-Devlet ile giriş seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve E-Devlet bilgilerinizle giriş yapın. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde talimatlarla ilerleyerek birkaç adımda taksitlendirme işlemine başvuruda bulunabilirsiniz. KYK borcu için vergi dairelerine giderek yapılandırma başvurusu da yapabilirsiniz.

KYK BORÇLARI TÜİK'İN TOPTAN EŞYA FİYAT ENDEKSİNDEKİ ARTIŞLARA GÖRE HESAPLANIYOR

KYK borçlarının tahsili öğrenci mezun olduktan iki yıl sonra başlıyor. Kredi borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, TÜİK'in toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesiyle tespit ediliyor.

İş bulamayanlar birer yıllık ertelemeler yapabiliyor. Ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1.40 gecikme faizi uygulanırken, geciken borçlar nedeniyle alınan kredi 2-3 katına çıkıyor.

KYK kredi borçlarını birer yıllık süreyle ertelemek mümkün. Borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler "turkiyeturkiye.gov.tr"'den e-devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabiliyor. Erteleme başvurusunda bulunmak için işsizlik, askerlik durumlarının oluşması ve yüksek lisans ya da doktora eğitiminin devam etmesi gerekiyor.

KYK BORCU YAPILANDIRMA ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, FAİZLER SİLİNECEK Mİ?

Yapılandırmada, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarının alacak asılları ile ödenmesi kuralı uygulanacak.

Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ya da 2'şer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi mümkün olurken, ilk taksit ödeme süresi 1 Şubat 2021 tarihi mesai saati bitiminde sona erecek. Azami taksit süresi 18 eşit taksit olarak belirlenmiş olmakla birlikte 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri de bulunuyor.

Borçlular, yapılandırdıkları borçlarını, ilk taksit ödeme süresi içinde ödemek üzere peşin ödeme seçeneğini tercih edebilecek. Bu durumda, hesaplanacak tutara katsayı uygulanmayacak, fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. İdari para cezalarında ise bu alacaktan ayrıca yüzde 25 indirim yapılacak. Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim gerçekleştirilecek. Vadesi 31 Aralık 2014'ten önce olan her bir alacak türü ve dönemi itibarıyla aslı 100 lirayı aşmayan ve aslı ödenmiş fer'i alacaklardan tutarı 200 lirayı aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçilecek.

KYK YAPILANDIRMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Borç ödemeleri, en fazla 18 eşit takside bölünecek ve taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda işleyen faizler silinecek. Faiz yerine Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanan tutardan da yüzde 90 indirim yapılacak. İlk taksit ödemesi Ocak 2021'de. Sosyal güvenlik primi idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da yapılandırılabilecek. Ayrıca, il özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırılabilecek.

VERGİ YAPILANDIRMASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada söz konusu imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık 2020'ye kadar başvuru yapılması gerektiği vurgulandı.