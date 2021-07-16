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Kredi borcu olanlara müjde! Büyük kolaylık... Ve imzalandı
Kredi borçlarıyla ilgili flaş karar. Yüz binleri ilgilendiriyor. Hükümet düğmeye bastı. Hükümet hem vatandaşın hem iş dünyasının salgın koşullarından normale geçiş döneminde finansman erişimini kolaylaştıracak, kredi sisteminin etkin çalışmasına daha fazla katkıda bulunacak kararlar aldı. İşte kredi çekecekleri ilgilendiren son gelişmeler...
Kredi borçlarıyla ilgili son dakika değişikliği! Cumhurbaşkanı kararıyla bankalara, mali kuruluşlara borcu olan şirketler için finansal yeniden yapılandırmanın süresi iki yıl daha uzatıldı. Bu kapsamda 202'si büyük ölçekli olmak üzere toplam 230 firmanın 55.9 milyar liralık borcu yapılandırıldı.