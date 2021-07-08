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Kredi borcu olanlara iyi haber! Bugün değişti artık...

AA |  08 Temmuz 2021 Perşembe - 9:21 | Son Güncelleme : 08 07 2021 - 9:55

Kredi borcu olan milyonları ilgilendiriyor. BDDK duyurdu. Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Vatandaşlara kolaylık sağlanacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), vatandaşın ve iş dünyasının salgın koşullarından normale geçiş döneminde finansman erişimini kolaylaştıracak, kredi sisteminin etkin çalışmasına daha fazla katkıda bulunacak kararlar aldı.


 
Kredi kullanacak herkesi ilgilendiriyor. Yönetmelikte yapılan değişiklik ile tüketicilere kolaylık sağlanacak. 
 
Ekonomi Reform Paketi’nde yer alan bankacılık sektörünün aktif  kalitesinin artırılmasına yönelik eylemler kapsamında "Kredilerin  Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar  Hakkında Yönetmelik"i takiben "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe  girdi.
 
Öte yandan BDDK, "Sorunlu Alacakların Çözümlenmesine İlişkin Rehber"  ile "Kredi Tahsis ve İzleme Süreçlerine İlişkin Rehber" olmak üzere 2 yeni rehber  de bugün itibarıyla yürürlüğe alındı.
 
Bankaların uygun kredi tahsis, izleme, rehabilitasyon ve sorunlu  alacak çözümleme süreç ve politikalarını oluşturan ilgili yönetmelikler ve  rehberler, yaşama şansı olan şirketlerin finansal ve/veya operasyonel yeniden  yapılandırma yoluyla yaşatıldığı ancak zombi şirketler olarak tanımlanabilecek  borç ödeme kapasitesi çok zayıf olan ya da hiç olmayan borçlulardan olan  alacakların aktiften silme, varlık yönetim şirketleri, özel fon ya da özel amaçlı  şirketlere devir gibi yöntemlerle banka bilançolarından etkin şekilde  temizlendiği proaktif bir yapının oluşturulması için hazırlandı.
 
 
Kredi sınıflamaya ilişkin Yönetmelik
 
Hafta başında, "Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak  Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklikle  bankaların kredi sınıfı değişikliklerine dair kriterlerini yazılı hale getirerek  denetime hazır bulundurma zorunluluğu getirildi.
 
Bankalarca yeniden yapılandırma öncesinde borçlunun geri ödeyebilme  kapasitesine ilişkin bir değerlendirme yapmaya yönelik hüküm yönetmeliğe eklendi.
 
 Yönetmelik değişiklikleri kapsamında bankacılık sisteminde kaynakların  verimli kullanımı amacıyla kayıttan düşme uygulamasına yönelik hükümler de  geliştirildi.
 
Alacakların türü, borçluya özgü koşullar, makroekonomik ortam gibi  belirleyiciler makul kayıttan düşme süresini tanımlamak açısından güçlük  yarattığından, kayıttan düşme zamanının uygunluğu gerekçelerini denetime hazır  bulundurma şartıyla bankalara bırakıldı.
 
  
Yönetmelikteki bir diğer değişiklik ise KOBİ'lerin finansmana  erişiminde karşılaştıkları teminat sorununun azaltılması için Devlet Destekli  Ticari Alacak Sigorta Poliçelerinin ikinci grup teminat olarak sayılmasına  yönelik oldu.
 
  
 Böylelikle ekonomi reform eylem adımlarından biri olan KOBİ’lerin  alacak sigortası sistemi ile güvence altına alınan alacaklarının bankalar  nezdinde teminat olarak kabul edilmesinin sağlanması suretiyle KOBİ’lerin finansa  erişimin kolaylaştırılması adımının desteklenmesi hedeflendi.
 
Ayrıca, lisanslı depoculuk ile çiftçiye ve tarımsal üretimin  gelişimini sağlayan elektronik ürün senetlerinin (ELÜS) daha yüksek teminat oranı  ile dikkate alınması da getirilen diğer bir yenilik olarak öne çıktı.
 
ELÜS’lerin teminat olarak kabul edilebilirliğinin kolaylaştırılmasını  teminen yüksek teminat oranı ile dikkate alınması ile Cumhurbaşkanlığı Finans  Ofisi tarafından hazırlanan İstanbul Finans Merkezi (İFM) Eylem Planının  bileşenlerinden biri olan elektronik ürün senetlerine (ELÜS) ilişkin piyasanın  işlerliğinin ve derinliğinin artırılmasına da katkı sağlanması bekleniyor.
 
Kredi işlemlerine ilişkin Yönetmelik
 
BDDK'nın bugünkü Resmi Gazete’de "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin  Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i yayımlandı.
 
Buna göre, bankaların sorunlu alacaklarının yönetim ve azaltım  faaliyetleri olarak tanımlanan çözümleme süreci ile ilgili olarak kredi tahsis  biriminden bağımsız bir çözümleme biriminin kurulması, üç yıllık sorunlu alacak  yönetim stratejisi ve yıllık operasyonel planlarının hazırlanması zorunlu  tutuldu.
 
Ayrıca, bankacılık sektöründeki toplam riski Bankacılık Düzenleme ve  Denetleme Kurulunca (Kurul) belirlenen tutarın üzerinde olan kredi  müşterilerinden bankalarca alınması zorunlu belgeleri toplama yükümlülüğünün  yalnızca canlı alacak olarak izlenen müşterilerden isteneceği ve bu kapsama ilk  defa giren müşterilerin bağımsız denetim sürecinin başlatıldığının  belgelendirilmesi kaydıyla kendilerine kredi tahsisi yapılabileceği  netleştirildi.
 
Söz konusu yükümlülük I Ocak 2022 tarihine ötelenerek yükümlülük  kapsamına giren kredi müşterilerine ve bankalara kolaylık sağlandı.
 
 
Rehberlerin yönetim kültürüne dönüşmesi amaçlanıyor
 
Rehberlerle bankaların, kredi yaşam döngüsü içindeki uygulamalarına  ilişkin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, geliştirilmiş tahsis süreçleri  ve etkinliği artırılmış izleme uygulamaları, bankaların sorunlu alacak  yönetiminin iyileştirilmesi amaçlanıyor.
 
Dolayısıyla banka aktif kalitesinin artırılması açısından rehberlerle  yönlendirme yapılmakta olup, orta ve uzun vadede bir yönetim kültürüne dönüşmesi  bekleniyor.
 
  Sorunlu Alacak Çözümleme Rehberi
 
Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'te belirtilen sorunlu alacak  yönetim stratejisi yıllık operasyonel planlar ve çözümleme birimlerinin  kaynaklar, süreç, performans ve faaliyetleri açısından daha etkili bir yapıya  kavuşturulması amacıyla hazırlanan "Sorunlu Alacak Çözümleme Rehberi"nde sorunlu  alacakların çözümlenmesi kavramı tanıtılarak; bunun gerektirdiği organizasyonel  yapı, hazırlık süreci ve faaliyetlere ilişkin bir çerçeve çiziliyor.
 
Sorunlu alacak stratejisinin bankalarca yapılacak bir öz  değerlendirmeye dayandırılması, üç yıllık bir zaman öngörüsüne sahip olması,  asgari olarak sorunlu alacakların çözümlenmesine ve alacaklardan dolayı edinilen  varlıkların yönetilmesine ilişkin, takvime bağlı niceliksel hedefleri içermesi ve  bir operasyonel plan çerçevesinde uygulanması gerekiyor.
 
Kredi Tahsis Ve İzleme Süreçlerine İlişkin Rehber
 
"Kredi Tahsis ve İzleme Süreçlerine İlişkin Rehber" ile bankaların  tahsis ve izleme süreçlerinin uluslararası iyi uygulamalardakine denk kalitede  bir düzeye erişmesinin temini hedefleniyor.
 
Rehberde öncelikle tahsis ve izleme süreçlerine ilişkin tesis edilmesi  gereken kurumsal çerçeveden ne beklenildiği açıklanırken, söz konusu çerçevenin  etkinliğinin temini için oluşturulması gereken uygulamalardan bahsediliyor.
 
Rehberin ilerleyen bölümlerinde tahsis süreçlerine, fiyatlamaya ve  teminat değerlemesine ilişkin bankaların uygulaması beklenen yenilikler ve  geliştirmelere ilişkin hükümler sıralanıyor.
 
Son bölümde ise izleme süreçlerinin kalitesinin artırılması için  bankalardan tesis etmesi beklenen sistem ve altyapıya ilişkin hükümler yer  alıyor. Rehberin ekler kısmında bankalara yol gösterici olması bakımından  birtakım kriterler ve toplamasında fayda görülen veriler yer alıyor.
 
  
 
 
 
 
 
 
 

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