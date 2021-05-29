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Kredi borcu olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor! Ödeme için 3 yıl şartı...
Bankadan kredi çeken ve kredi borcu olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Ödeme için 3 yıl şartı var. İndirim yapılabilir. O durumda ödeme yapılmıyor. Kredi borcu olanların vefat etmesi durumunda borcun hayat sigortası tarafından karşılanıp karşılanmadığı merak edilen konular arasında. Eğer bildirilmezse ödeme yapılmıyor. Ancak burada ayırt edilmesi gereken önemli bir detay bulunuyor.
Kredi çeken ve kredi borcu olan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Ödeme yapılmıyor. Aradaki farka dikkat edilmesi gerekiyor. Ödeme yapılması için önemli bir detay bulunuyor. Kasıtlı mı kasıtsız mı yapıldığı önem taşıyor.