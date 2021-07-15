15 Temmuz 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.367 1.52 EURO 10,1600 -0.08
USD 8,5650 -0.23 ALTIN 504,600 0.02
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kredi borçları ile ilgili flaş karar! Yürürlüğe girdi, süre...

AA |  15 Temmuz 2021 Perşembe - 11:57 | Son Güncelleme : 15 07 2021 - 11:57

Kredi borçları ile ilgili yeni karar! Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Süre uzatıldı. Yapılandırma uygulaması iki yıl daha devam edecek. Bankalara kredi borcu bulunan şirketler için başlatılan "Finansal yeniden yapılandırma" uygulaması, 2 yıl daha devam edecek.


Kredi borcu ile ilgili yapılandırma kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Kararı ile finansal yeniden  yapılandırmanın süresi 2 yıl daha uzadı.  5411 sayılı Bankacılık Kanununun geçici 32'nci maddesinin uygulama  süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Kanunun geçici 32. maddesine göre, Türkiye’de faaliyette bulunan  bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman  şirketleri ile bu maddede tanımlanan diğer finansal kuruluşlarla kredi  ilişkisinde bulunan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından  çıkarılan yönetmeliğe göre hazırlanan Çerçeve Anlaşmalarda belirlenen borçlular,  bu kuruluşlar tarafından kullandırılmış olan kredilere ilişkin olarak alınacak  tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama  katkıda bulunmaya devam etmelerine imkan verilmesini sağlamak amaçlanmıştı.
 
Söz konusu kurum ve kuruluşlar, dahil oldukları risk grubundaki diğer  borçlularla bir bütün olarak veya kısmen yeniden yapılandırmaya tabi  tutulabilirken, bu madde uyarınca yapılacak finansal yeniden yapılandırmalara  ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri  çerçevesinde hazırlanan Çerçeve Anlaşmalar ile belirleniyor.
 
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, banka ve diğer mali  kurumlara 25 milyon TL ve üzerinde kredi borcu bulunan şirketler için uygulanan  Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması (FYYÇA) Büyük Ölçekli Uygulama  kapsamına 202 firma (55 grup) alınırken, söz konusu firmalar ile bağıtlanan  Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmeleri (FYYS) ile 55,6 milyar TL'lik borç  yeniden yapılandırılmıştı.
 
Banka ve diğer mali kurumlara 25 milyon TL’den az kredi borcu bulunan  şirketler için uygulanan FYYÇA Küçük Ölçekli Uygulama kapsamına 28 firma (11  grup) alınırken, söz konusu firmalar ile bağıtlanan FYYS ile 323 milyon TL'lik  borç yeniden yapılandırılmıştı.
 
  
 
 
 

ETİKETLER

kredi kredi borcu kredi borcu olanlar kredi borç banka kredi banka kredi borç borç yapılandırma kredi yapılandırma kredi borcu yapılandırma
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.