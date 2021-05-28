28 Mayıs 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.412 -0.19 EURO 10,4420 0.51
USD 8,5580 0.70 ALTIN 521,010 0.53
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kredi atağı! İki yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeli...

AA |  28 Mayıs 2021 Cuma - 10:38 | Son Güncelleme : 28 05 2021 - 10:44

Dev banka duyurdu. Flaş kredi hamlesi. Detaylar belli oldu. İki yıl geri ödemesiz ve 10 yıl vadeli... Türk Eximbank harekete geçti ve resmen duyuruldu. Türk Eximbank, sürdürülebilirlik süreci kapsamında değerlendirmek üzere Dünya Bankası garantisi altında, bankalar konsorsiyumundan 120 milyon avro tutarında kredi sağladı.


 
Dev banka harekete geçti. Kredi ile ilgili detaylar açıklandı. Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye  Bakanlığı'nın kontrgarantisi ile Dünya Bankası Grubu üyesi olan Uluslararası İmar  ve Kalkınma Bankası'nın (International Bank for Reconstruction and  Development-IBRD) kredi anapara tutarının yüzde 50'si olan 60 milyon avro  tutarında ilk zarar tazmin yapısında sunduğu garanti altında, 120 milyon avro  tutarında kaynak için anlaşma imzalandı.
 
Deutsche Bank AG, London Branch ve ING European Financial Services  PLC'nin katılımlarıyla yapılan işlem, 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 10  yıl vadeli ve rekabetçi maliyet seviyeleriyle gerçekleştirildi.
 
IBRD tarafından Haziran 2020'de Türk Eximbank için sağlanan 250 milyon  avro tutarındaki garanti limitinin daha önce 190 milyon avro tutarındaki kısmı,  Temmuz 2020'de kullanılmıştı. Bu kapsamda söz konusu işlemde, geri kalan 60  milyon avroluk garanti limiti değerlendirildi.
 
Kredinin tamamı, Türk Eximbank'ın sürdürülebilirlik süreci kapsamında  değerlendirilecek. Kredinin en az yüzde 10'u, kadın ihracatçılar ve kadının  işgücüne katılımını destekleyen özel sektör firmalarının işletme sermayesi ve  yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılayacak.
 
 Ayrıca kredinin yüzde 70'i ihracatçı KOBİ'lerin finansmanında  kullandırılacak. Böylece yeni ihracatçılar üzerinde yoğunlaşılması hedefleniyor.
 
 "İşlem, uluslararası piyasalarda ülkemize olan güvenin sonucu"
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali  Güney, "Dünya Bankası gibi uluslararası finans kurumları ile kurulan güçlü  ilişkiler doğrultusunda ihracatçılarımızın orta ve uzun vadeli finansmanına  verdiğimiz desteği uygun maliyetli kaynaklarla artırma yönündeki çabamız devam  edecektir. Ayrıca salgın döneminde 10 yıl vadeli bu işlemi söz konusu  maliyetlerle başarıyla sonuçlandırabilmek uluslararası piyasalarda ülkemize olan  güvenin bir sonucudur." ifadelerini kullandı.
 
Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame de projeyi  desteklemekten mutluluk duyduklarını dile getirerek, kısa vadede Türk  firmalarının hayatta kalabilmeleri ve ekonominin salgının etkilerinden  toparlanmasına katkıda bulunabilmeleri için ihracat kapasitelerini korumasının  elzem olduğunu vurguladı.
 
Uzun vadede sürdürülebilir ve hızlı ihracat büyümesinin sağlanmasının,  ihracatçıların daha rekabetçi hale gelmelerini, daha hızlı büyüyen pazar  segmentlerinde pay sahibi olmalarını ve teknolojik olarak sofistike ve çevresel  olarak sürdürülebilir malların üretimini arttırmalarını gerektireceğini aktaran  Kouame, "Bunların tümü, nitelikli insan kaynakları, yeni yatırımlar ve uzun  vadeli finansmana daha iyi erişim gerektirmektedir." değerlendirmesini yaptı.
 
  
"Türk şirketlerinin ihracatına destek olmaktan mutluluk duyuyoruz"
 
Kreditör bankalardan Deutsche Bank'ın Türkiye Ülke Müdürü ve Deutsche  Bank AŞ Genel Müdürü Orhan Özalp ise Dünya Bankası'yla beraber Türk Eximbank'a bu  kredinin sağlanmasından ve Türk şirketlerinin ihracatına destek olmaktan mutluluk  duyduklarını belirtti.
 
10 yıl vadeli ve giderek önem kazanan ESG prensipleri dahilinde  kullandırım hedefleri olan bu tarz kredilerde, Deutsche Bank olarak yer almaya  devam edeceklerini vurgulayan Özalp, gelecek dönemde bu tarz kredilerin sayısının  artmasını beklediklerini kaydetti.
 
ING Türkiye'nin Genel Müdürü Alper Gökgöz, sorumlu bankacılık  anlayışıyla Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek,  şunları ifade etti:
 
"İhracatı, Türkiye ekonomisinin itici gücü olarak görüyor ve  ihracatçılarımızın büyümelerini destekliyoruz. Salgın döneminde de  ihracatçılarımıza desteğimizi sürdürmeyi önceliklendirdik. Bu kapsamda Türk  Eximbank iş birliğimizle ihracatçılarımız için önemli bir kaldıraç olan bu  kaynağı onlara sunmanın değerli olduğuna inanıyoruz. Aynı zamanda  sürdürülebilirlik alanında cinsiyet eşitliğini, çalışana ve topluma yönelik  faaliyetlerinin odağına alan bir kurum olarak, bu kredinin kadının  güçlendirilmesi alanında katkıda bulunmasından dolayı mutluyuz. ING olarak global  gücümüzün ve ağımızın sağladığı rekabet avantajımızı ihracatçılar için değere  dönüştürmeye devam edeceğiz."
 

ETİKETLER

Türk Eximbank kredi Eximbank 2 yıl geri ödemesiz kredi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.