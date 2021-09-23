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Kredi açıklaması! Faiz oranları değişti, bankalar peş peşe duyurdu şu anda...

23 Eylül 2021 Perşembe - 12:38 | Son Güncelleme : 23 09 2021 - 13:13

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Faiz oranları değişti. Bankalar peş peşe duyuruyor. İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde faiz oranları değişti. Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, Garanti BBVA, Akbank kredi faiz oranlarını açıkladı. Çeşitli ihtiyaçları için kredi çekmek isteyen vatandaşlar kendilerine en uygun faiz oranlarını araştırıyor. Kredide en düşük faiz oranı hangi bankada? İşte güncel kredi faiz oranları...


Çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak isteyen çok sayıda kişi banka kredilerine yöneliyor. Kredi ihtiyacı olan vatandaşlar taksitleri, geri ödemesi ve faiz oranlarında kendilerine en uygun bankayı detaylıca araştırıyor. Nakit ihtiyacı olan, ev ve araba almak isteyen kişiler için bankalar faiz oranlarını güncelleyerek müşterilerine duyuruyor.
 
Pandemi sürecinde kredilere olan talep arttı. Bankalar bu süreçte ne kadar uygun faizli kredi paketlerini açıklasa da güncel duruma bakıldığında kredi faiz oranları artmış durumda.  Kredi kullanacak vatandaşlar kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ediyor. İşte İş Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank ve diğer bankaların uyguladığı ihtiyaç, konut ve taşıt kredi faiz oranlarındaki son durum...
 
 
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
 
Tüketici kredisi: 1.59 
 
Taşıt kredisi: 1.59 
 
Konut kredisi: 1.37
 
 
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
 
Taşıt kredisi: 1.50'den
 
İhtiyaç Kredisi: 1.55
 
Konut Kredisi: 1,37
 
 
HALKBANK FAİZ ORANLARI
 
İhtiyaç kredisi: 1,63 
 
Taşıt kredisi: 1,54 
 
Konut kredisi: 1,38
 
 
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI
 
İhtiyaç kredisi: 1.60 
 
Taşıt kredisi: 1.54
 
Ev kredisi: 1.38
 
 
AKBANK FAİZ ORANLARI
 
İhtiyaç kredisi: 1.82
 
Konut kredisi: 1.37
 
Taşıt kredisi: 1.57 
 
 
GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI
 
İhtiyaç kredisi:
20000 TL-1.98
50000 TL-1.95
 
Taşıt kredisi: 1.62
 
Ev kredisi: 1.42
 
 
TEB FAİZ ORANLARI
 
 İhtiyaç kredisi: 1.59 
 
Taşıt kredisi: 1.61 
 
Konut kredisi: 1.51
 
 
DENİZBANK FAİZ ORANLARI
 
İhtiyaç kredisi: 1.90
 
Taşıt kredisi: 1.81
 
Konut kredisi: 1.68
 
Not: Vade veya çekilecek miktara göre bazı bankaların faiz oranları değişiklik gösterebilir.

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