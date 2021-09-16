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Kredi açıklaması! BDDK duyurdu! Yükseldi

AA |  16 Eylül 2021 Perşembe - 15:19 | Son Güncelleme : 16 09 2021 - 15:19

Krediler ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklama tüketici kredileri ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 10 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla 33 milyar 422 milyon lira artarak 3 trilyon 933 milyar 984 milyon liraya yükseldi.


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan  haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 10 Eylül haftası itibarıyla 33 milyar  422 milyon lira arttı.
 
Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 900 milyar 561 milyon  liradan 3 trilyon 933 milyar 984 milyon liraya çıktı.
 
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), 10 Eylül  haftası itibarıyla 50 milyar 599 milyon lira artış kaydetti. Söz konusu haftada  yüzde 1,3 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 973 milyar 818  milyon lira oldu.
 
 Taksitli ticari krediler 601,6 milyar lira oldu
 
Tüketici kredileri tutarı, 10 Eylül ile biten haftada önceki haftaya  göre 3 milyar 912 milyon lira artarak 730 milyar 300 milyon liraya yükseldi. Söz  konusu kredilerin 281 milyar 415 milyon lirası konut, 14 milyar 454 milyon lirası  taşıt ve 434 milyar 431 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
 
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 425  milyon lira yükselerek 601 milyar 605 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel  kredi kartı alacakları da yüzde 1,2 artarak 183 milyar 693 milyon liraya  yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 73 milyar 989 milyon lirası  taksitli, 109 milyar 704 milyon lirası taksitsiz oldu.
 
Yasal öz kaynaklar arttı
 
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki  alacaklar, 10 Eylül haftası itibarıyla 153 milyon lira artarak 149 milyar 813  milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 116 milyar 345 milyon  lirasına özel karşılık ayrıldı.
 
 Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 4 milyon lira  artarak 813 milyar 77 milyon lira oldu.
 
  
 

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