Kraliyet tacını bisküvi kutusuna saklamışlar

YERİNİ KRALİÇE ELİZABETH BİLE BİLMİYORDU

BBC için hazırlanan yeni belgeselde, İngiliz Kraliyet Ailesi’nin II. Dünya Savaşı zamanında değerli eşyalarını nasıl korudukları açıklandı. Belgesele göre Kraliçe 2’nci Elizabeth’in babası Kral 6’ncı George, Kraliyet tacı ve üzerindeki değerli taşların Naziler’in eline geçmemesi için bir plan yapmış. Mücevherlerin nerede saklandığı ise Kraliyet kütüphanecisi Owen Morshead ile Kral 6’ncı George’un annesi Kraliye Mary arasında yapılan yazışmalar sayesinde anlaşılmış. Buna göre Windsor Şatosu’nun altındaki bir kireç tabakasının içine iki bölmeli bir hücre kazıldı ve çelik kapı takıldı Taçlarda kullanılan değerli taşlar da bisküvi kutularının içindeki bu gizli bölmede saklandı.

TAÇ TAKMAK NE ZOR İŞ!

Kraliyet uzmanı Alastair Bruce, “İşin ilginci Kraliçe Elizabeth de o dönem bu konudan haberdar değilmiş” açıklamasında bulundu. Alastair Bruce, belgesel çekiminde Kraliçe Elizabeth ile kraliyet taçlarını da konuştu. Kraliçe Elizabeth özellikle parlamentonun açılışında giydiği 1.28 kg ağırlığındaki yakut taşlı tacın çok kullanışsız olduğunu belirterek şunları söyledi: Neyse ki, babamın başı ve benim başımın biçimi aynı. Taç başıma taktığımda kendiliğinden oturuyor. Ancak başınızı dik tutmanız gerekiyor. Konuşmayı okumak için aşağıya bakamıyorsunuz, metni yukarıda tutmanız gerekiyor. Çünkü bunu yapmazsanız boynunuz kırılabilir ya da taç düşebilir. Taç takmanın dezavantajları bulunuyor, ama öte yandan önemli şeyler.