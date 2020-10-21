21 Ekim 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.212 0.13 EURO 9,2990 -0.01
USD 7,8380 -0.35 ALTIN 484,970 0.57
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kraliçe Elizabeth temizlikçi arıyor! Aylık maaş 200 bin lira

21 Ekim 2020 Çarşamba - 16:18 | Son Güncelleme : 21 10 2020 - 16:22

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için yatılı kalabilecek bir temizlikçi aranıyor. Windsor Kalesi’nde kalacak olan temizlikçinin maaşı ise 19 bin pound yani yaklaşık 200 bin lira olarak belirlendi.


İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, yatılı kalabilecek bir temizlik personeli aradığını duyurdu. Windsor Kalesi’nde kalacak olan yeni temizlikçinin başlangıç maaşı 19.140 pound (Yaklaşık 200 bin lira) olarak açıklandı.
 
Personelin iş başvuruları Kraliyet Ailesi'nin internet sitesinden alınmaya başladı.
 
BÜTÜN ETKİNLİKLER İPTAL EDİLMİŞTİ
 
Kraliçe, koronavirüs salgını başlayınca, yılın geri kalanında Buckingham Sarayı ve Windsor Kalesi'nde gerçekleştireceği tüm önemli etkinlikleri iptal etmek zorunda kalmıştı.
 
Geçtiğimiz nisan ayında 94. yaşını kutlayan Kraliçe Elizabeth'in doğum günü kutlamaları da virüs gölgesinde gerçekleşmiş ve 1895'ten beri ilk kez Kraliçe'nin doğum günü kutlaması Buckingham Sarayı'nda değil Windsor Kalesi'nde yapılmıştı.

ETİKETLER

Kraliçe Elizabeth Windsor Kalesi II. Elizabeth
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.