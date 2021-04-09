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İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip hayatını kaybetti

09 Nisan 2021 Cuma - 14:11 | Son Güncelleme : 09 04 2021 - 14:12

Son dakika haberine göre; Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.


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Prens Philip Kraliçe Elizabeth ingiltere
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