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Kral Selman, Şeyh Sabah'la telefonda görüştü

AA |  04 Ocak 2018 Perşembe - 0:01 | Son Güncelleme : 04 01 2018 - 0:01

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.


Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman  Şeyh Sabah'ı telefonla arayarak, iki ülke arasındaki ilişkileri ve ortak ilgi  alanına giren konuları görüştü. Selman ayrıca, Kuveyt Genelkurmay Başkanı  Muhammed el-Hıdır'ın geçirdiği kazadan ötürü Şeyh Sabah'a geçmiş olsun  dileklerini iletti.
 
Kuveyt ordusundan daha önce yapılan yazılı açıklamada, Genelkurmay  Başkanı Hıdır ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin Bangladeş'in  kuzeydoğusundaki Silet bölgesinde inişe geçtiği sırada yoğun sis nedeniyle  ağaçlara çarptığı, helikopterde bulunan bir kişinin yaralandığı, Hıdır'ın sağlık  durumunun ise iyi olduğu belirtilmişti.
 
  
 

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Kral Selman Şeyh Sabah Suudi Arabistan
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