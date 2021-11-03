Kraken Shiba listeleme saat kaçta? Kraken Shiba İnu’yu listeye aldı mı?

Doge'nin en büyük rakibi olarak işaret edilen ve popülerliği son dönemde güçlü artan SHIB, son 1 ayda yüzde 800'ün üzerinde yükseldi. 2011 yılından bu yana faaliyette olan Kraken, 60'tan fazla dijital varlığın aralarında Euro ve ABD Doları'nın olduğu 7 farklı para biriminde işlem görmelerine imkan sağlıyor. Kraken 7 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor. Peki, Kraken Shiba İnu’yu listeye aldı mı? Kraken Shiba listeleme saat kaçta?

Kraken borsası shiba saat kaçta listelenecek?

Kraken, SHIBA INU'yu (SHIB) bugün işlem platformuna dahil edeceğini açıkladı. Kraken’in ürün lideri Brian Hoffman, San Francisco merkezli kripto para borsasının topluluk üyelerinin tweet’e 2 bin beğeni atmaları halinde 2 Kasım’da token’ı listeleyeceklerini duyurmuştu.

Shiba Inu alımı yapanlar Hoffman’ın koyduğu hedefi yalnızca birkaç dakika içinde gerçekleştirdi. Buna rağmen listeleme SHIB listeleme gerçekleşmedi.

Shiba Inu balinasının bugün erken saatlerde fonlarını farklı cüzdanlara aktarmaya başlamasının ardından SHIB fiyatı yüzde 11’in üzerinde değer kaybetti. Dev kripto para borsası Kraken'in Shiba Inu'yu (SHIB) ne zaman listeleyeceği veya listeleyip listelemeyeceği belirsizliğini koruyor. Ethereum tabanlı bir proje olan Shiba INU 2020 yılının ağustos ayında piyasaya sürüldü.

‘Ryoshi’ adı verilen anonim kişi ya da kişiler tarafından yaratılan Shiba Inu NFT piyasasında köpek temalı eseler üreten sanatçıları destekleyerek bağış toplayan bir projeye dönüştü.