Kraken, 2011 yılından bu yana blockchain sisteminin bir parçası olarak 2013 yılında ticaret faaliyetlerine başladı. Kraken, Payward Inc.'in çatısı altında faaliyet gösteren Kraken hakkındaki aramalar, Kraken’in SHIBA INU'yu (SHIB) işlem platformuna dahil edeceğini açıklamasından sonra arttı. Peki, Kraken nedir? Kraken borsası hangi ülkenin?

Kraken borsası hangi ülkenin, Kraken nedir? Kripto para borsası Kraken’in, SHIBA INU'yu (SHIB) işlem platformuna dahil edeceğini söylemesiyle hakkında yapılan aramalar arttı.

KRAKEN BORSASI NEDİR, KRAKEN BORSASI HANGİ ÜLKENİN?

Kripto para ticaretini kolaylaştıran San Francisco merkezli Kraken, piyasa katılımcılarının çeşitli kripto para birimlerinde ticaret yapabileceği bir kripto para borsasıdır.

Bitcoin'in önemini başından itibaren gören ve kripto para platformlarının ekosistemin en kritik parçası olduğunu kabul eden Jesse Powell, insanlara hızlı ve güvenli bir şekilde yatırım yapmalarını sağlamak için Kraken'i kurdu. O zamandan beri, şirket dünyayı kapsayan yüzlerce çalışanıyla birlikte hızla büyüdü.