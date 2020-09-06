Osman Hamdi Bey sorusu KPSS'ye damga vurdu!

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu Türkiye genelinde yapılırken, adaylar sorularda zorlandıklarını belirtti. KPSS’ye damga vuran soru ise Osman Hamdi Bey’in bir eseriyle ilgili oldu.

Çok sayıda kişinin ter döktüğü KPSS sınavına bugün 'Osman Hamdi Bey' ile ilgili sorulan bir soru damga vurdu. Sınavda Osman Hamdi Bey’in 6.3 milyon pound’a satılan eseri soruldu. Çoğu kişi ise bu soruya Kaplumbağa Terbiyecisi yanıtını verdi. Sınavdan çıktıktan sonra doğru cevabı öğrenen binlerce kişi sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Türk resim sanatının öncülerinden Osman Hamdi Bey'in 1880 yılında yaptığı Kur'an Okuyan Kız tablosunun 2019'da Londra 'da 6.3 milyon sterline satılmasından sonra İstanbul Hanımefendisi isimli eseri Viyana 'da 1,5 milyon euro'ya, Yeşil Cami'de Kuran Dersi tablosu ise aynı gün Londra'da 4 milyon 640 bin sterline alıcı bulurken ünlü sanat adamının en ünlü eseri olan Kaplumbağa Terbiyecisi ise KPSS’ye girenleri üzdü.

Sınavda Osman Hamdi Bey’in 6.3 milyon pound’a satılan eseri sorulurken sınava girenlerin büyük çoğunluğu bu soruya Kaplumbağa Terbiyecisi yanıtını verdi. Sınavdan çıktıktan sonra cevabın Kur'an Okuyan Kız tablosu olduğunu öğrenen binlerce kişi bu durumu sosyal medya üzerinde paylaştı.

Sosyal medyada bir anda Kur'an Okuyan Kız tablosu en çok bahsedilen konular arasına girerken KPSS ve Osman Hamdi Bey de yapılan paylaşımlardan nasibini aldı.

Sınava giren birçok kişi Osman Hamdi Bey’in adını gördükten sonra sorunun devamını okumadan Kaplumbağa Terbiyecisi şıkkını işaretlediklerini itiraf etti.