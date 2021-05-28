KPSS ücreti ne kadar? KPSS ücretleri hangi bankaya yatırılıyor? KPSS başvuruları başladı mı?

KPSS başvuruları için gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. KPSS 2021 başvuru kılavuzunun ÖSYM tarafından yayınlanması bekleniyor. ÖSYM sınav takvimine göre, KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak, 14 Haziran'da sona erecek. Peki, KPSS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? KPSS sınav ücreti ne kadar? KPSS başvuruları ne zaman? KPSS ücretleri hangi bankaya yatırılıyor? İşte KPSS başvuru kılavuzu, sınav ücreti ve başvuru süreci ile ilgili tüm detaylar...

Memurluk hayali kuran milyonlarca aday ÖSYM tarafından yayınlanacak 2021 KPSS başvuru kılavuzuna odaklandı. Kamu personeli olmak, devlet kademelerinde yer almak isteyen milyonlarda adayın gözü, 2021 KPSS başvuru kılavuzuna çevrildi. ÖSYM tarafından uygulanacak KPSS 4 oturumda gerçekleşecek. turumlara göre değişen KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak. Adaylar ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaya odaklandı. Peki, KPSS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? KPSS sınav ücreti ne kadar? KPSS başvuruları ne zaman? KPSS ücretleri hangi bankaya yatırılıyor? İşte KPSS başvuru kılavuzu, sınav ücreti ve başvuru süreci ile ilgili tüm detaylar...

2021 KPSS sınav başvuru süreci milyonlarca adayın gündeminde yer alıyor. Kamuda memur olmak isteyen adayların katılımı ile yapılacak olan KPSS 4 oturumda gerçekleşecek. 2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik 1 Ağustos’ta yapılacak. Oturumlara göre değişen KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak. Başvurular 14 Haziran tarihinde sona erecek.

KPSS SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS sınav ücreti 2021 başvuru kılavuzunda açıklanacak. Ancak geçtiğimiz sene KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) sınav ücreti 80,00 TL olarak belirlenmişti.

KPSS başvuru kılavuzunun 28 Mayıs Cuma günü açıklanması bekleniyor.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS 2021 başvuru kılavuzunda açıklanacak olan bir diğer önemli bilgi de başvuru işlemleri olacak. Ancak her yıl KPSS başvuru işlemleri ÖSYM'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıl başvuru kılavuzunda yer alan bilgiler şöyle açıklanmıştı;

Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı/oturum bilgilerini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri başvuru süresi içinde ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk iş gününde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasından “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir.

KPSS SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Sınav ücretinin yatırılacağı bankalar geçen yıl söyle açıklanmıştı;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)