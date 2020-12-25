KPSS tercihleri için tarih açıklandı... KPSS-2020/2 tercih kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS 2020/2 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kamu Personeli Seçme Sınavı sınavına katılan adayları ilgilendiren KPSS-2020/2 tercihleri ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre 30.12.2020-07.01.2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Tercih kılavuzunun da aynı gün içerisinde ya da bir önceki gün ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlanması ön görülüyor. KPSS tercihleri başladığı zaman ÖSYM'nin duyurular sayfasından açıklamaları takip edebilirsiniz.