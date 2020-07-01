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KPSS tercih ve yerleştirme tarihleri açıklandı!

AA |  01 Temmuz 2020 Çarşamba - 15:53 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 16:22

Son dakika haberine göre; KPSS tercih ve merkezi yerleştirme takvimi güncellendi. KPSS ile ilgili yeni tarihler açıklandı. Adaylar ilk KPSS tercihlerini 23 Temmuz- 4 Ağustos, ikinci tercihlerini ise 30 Aralık – 7 Ocak tarihleri arasında yapabilecek.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt  Selçuk, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tercihlerinin ilkinin 23 Temmuz-4  Ağustos, ikincisinin 30 Aralık-7 Ocak tarihlerinde yapılabileceğini bildirdi. 
 
Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, KPSS merkezi yerleştirme takviminin  güncellendiğini belirterek, tercih takvimiyle ilgili şu bilgileri verdi:
"KPSS-2020/1 için kurumların yerleştirme talepleri tamamlandı. Adaylar  tercihlerini 23 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde yapabilecek. KPSS-2020/2 için  kurumlar talepleri 1 Eylül'den başlayıp 13 Kasım'a kadar bildirebilecek. Adaylar  ise tercih işlemlerini 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında  gerçekleştirebilecek."

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