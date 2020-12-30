KPSS tercih kılavuzu merakla bekleniyor! Gözler ÖSYM’de! KPSS 2020/2 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

KPSS tercih tarihleri için ÖSYM’nin duyurduğu tarih geldi çattı. ÖSYM duyuru sayfası yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor. KPSS 2020/1 tercihlerinde ortaöğretim, ön lisans ve lisans alanlarında alım yapılmıştı. Şimdi KPSS 2020/2 tercihlerinde. 30 Aralık tarihinde başlayacak ve 7 Ocak’a kadar devam edecek tercihlerin açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. KPSS tercih kılavuzunda yayımlanmasıyla bilgilere göre tercih işlemleri yapılacak. KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlanmadı. Peki, KPSS 2020/2 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?
KPSS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini duyurdu. Tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından işlemlerin başlaması bekleniliyor.
Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, KPSS-2020/2 için kurumların yerleştirme taleplerinin Kamu E-uygulama üzerinden elektronik ortamda alındığını belirterek gerekli incelemelerin tamamlanarak tercih kılavuzunda ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderildiğini kaydetti.
KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 arasında yapılabileceğini bildiren Selçuk, KPSS Merkezi Yerleştirme işlemlerinin "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Bakanlık koordinasyonunda yürütüldüğünü vurguladı.