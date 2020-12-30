KPSS tercih kılavuzu merakla bekleniyor! Gözler ÖSYM’de! KPSS 2020/2 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? KPSS tercih kılavuzu için gözler ÖSYM’den gelecek açıklamaya kilitlendi. KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans oturumlarını tamamlayan ve sonuçlarını öğrenen adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde tercihlerin 30 Aralık - 7 Ocak tarihleri arasında alınacağı duyurulmuştu. Peki, KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte KPSS tercih kılavuzu 2020/2 ayrıntıları…

KPSS tercih tarihleri için ÖSYM’nin duyurduğu tarih geldi çattı. ÖSYM duyuru sayfası yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor. KPSS 2020/1 tercihlerinde ortaöğretim, ön lisans ve lisans alanlarında alım yapılmıştı. Şimdi KPSS 2020/2 tercihlerinde. 30 Aralık tarihinde başlayacak ve 7 Ocak’a kadar devam edecek tercihlerin açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. KPSS tercih kılavuzunda yayımlanmasıyla bilgilere göre tercih işlemleri yapılacak. KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlanmadı. Peki, KPSS 2020/2 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

KPSS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini duyurdu. Tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından işlemlerin başlaması bekleniliyor.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, KPSS-2020/2 için kurumların yerleştirme taleplerinin Kamu E-uygulama üzerinden elektronik ortamda alındığını belirterek gerekli incelemelerin tamamlanarak tercih kılavuzunda ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderildiğini kaydetti.

KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 arasında yapılabileceğini bildiren Selçuk, KPSS Merkezi Yerleştirme işlemlerinin "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Bakanlık koordinasyonunda yürütüldüğünü vurguladı.