07 Ağustos 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.435 0.21 EURO 10,1720 0.64
USD 8,6230 1.21 ALTIN 488,460 -1.16
CANLI BORSA
TÜMÜ

KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

07 Ağustos 2021 Cumartesi - 14:25 | Son Güncelleme : 07 08 2021 - 14:25

Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) sınavı ile birlikte pek çok aday KPSS soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS soru, cevapları ve sonuçların açıklanacağı tarih...


ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS'de sınavlarını geride bırakan adaylar gözlerini ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçlara çevirdi. Peki, KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS soru, cevapları ve sonuçların açıklanacağı tarih...
 
KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? 
 
ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavlara ilişkin KPSS soru ve cevap kitapçıkları 1-2 gün içerisinde resmi sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor. KPSS soru ve cevaplarının Pazartesi günü yayımlanması bekleniyor.
 
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
 
KPSS sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacak. 
 

ETİKETLER

KPSS soruları ve cevapları KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021 2021 KPSS soruları ve cevapları 2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021 KPSS sonuçları KPSS sonuçları 2021 KPSS 2021 KPSS alan bilgisi ÖSYM KPSS
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.