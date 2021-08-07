ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS'de sınavlarını geride bırakan adaylar gözlerini ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçlara çevirdi. Peki, KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS soru, cevapları ve sonuçların açıklanacağı tarih...
KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavlara ilişkin KPSS soru ve cevap kitapçıkları 1-2 gün içerisinde resmi sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor. KPSS soru ve cevaplarının Pazartesi günü yayımlanması bekleniyor.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacak.