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KPSS soruları ne zaman yayınlanır 2020? KPSS lisans soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?
06 Eylül 2020 Pazar - 13:11 | Son Güncelleme : 06 09 2020 - 13:11
ÖSYM tarafından yapılan KPSS Genel Kültür- Genel Yetenek oturumu sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ‘Genel Kültür-Genel Yetenek’ oturumu sona erdi. 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde yapılan sınavın Genel Kültür-Genel Yetenek'ten oluşan sabah oturumunda adaylara 120 soru yöneltildi ve 130 dakika süre verildi. Sınavda, koronavirüs salgınına karşı önlemler alındı. Peki, KPSS lisans soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? KPSS soruları ve cevapları hakkında merak edilenler…
KPSS Genel Kültür- Genel Yetenek oturumu sona erdi. Sınavın öğleden sonraki oturumu KPSS Lisans Eğitim Bilimleri ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
KPSS soruları ve cevapları ne zaman açıklanır?
KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavının sona ermesinin ardından sınavdan çıkan adaylar KPSS soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye ve araştırmaya başladı. KPSS soru ve cevaplarının gün içinde en geç de yarın açıklanması bekleniyor.