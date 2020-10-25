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KPSS soru ve cevapları ne zaman açıklanır? KPSS önlisans 2020 sınav yorumları ve KPSS önlisans soruları detayları!

25 Ekim 2020 Pazar - 12:24 | Son Güncelleme : 25 10 2020 - 12:24

KPSS ön lisans sınavı bugün yapıldı. Ön lisans mezunu adaylar ve ön lisans öğrencilerinin katıldığı KPSS'de adayların merak ettiği soruların başında KPSS önlisans sorularının zorluk derecesi oldu. Sosyal medya üzerinden yapılan KPSS önlisans 2020 sınav yorumları gündem oldu. Peki, KPSS soru ve cevapları ne zaman açıklanır? KPSS sınavı zor muydu? İşte sosyal medyada öne çıkan KPSS ön lisans soruları...


KPSS ön lisans sınavı bugün gerçekleştirildi. Adayları sınavın ardından soluğu sosyal medyada aldı. KPSS ön lisans sınavına giren adayların gündeminde KPSS ön lisans 2020 sınavının zorluk derecesi oldu. Peki,  KPSS soru ve cevapları ne zaman açıklanır? KPSS sınavı zor muydu? İşte sosyal medyada öne çıkan KPSS ön lisans soruları ve yorumları...
 
KPSS önlisans sınavına yüz binlerce önlisans mezunu ve öğrencisi katıldı. Sınav 10.15'te başladı. KPSS 12.25'te sona erdi. Sınavın ardından adaylar telefonlarına sarıldı. Sosyal medya ve internette yapılan KPSS ön lisans soru ve cevaplarına ilişkin yorumlar adaylar tarafından merak ediliyor. 
 
Adayların ilk yorumları şu şekilde: 
 
ÖSYM yine yaptın yapacağını.. abi aşırı zordu. Bu ne bee... Barajı geçsek yeterli sanırım #kpssonlisans2020
 
7 arkadas beynimizi yaktınız sagolun cocuklar #kpssonlisans2020
 
Anlık sınavdan çıktım #kpssonlisans2020
 
Hayır abi 7 arkadaş sinemaya gidiyonuz niye aynı filme bilet almiyonuz #kpssonlisans2020
 
#kpssonlisans2020 Garip bir şekilde kolay değil miydi sınav
 
Genel kültür yerine Osmanlı tarihine çalışsaydım full çekmiştim  #kpssonlisans2020
 
Can yücel'in sözüne takılı kalıp yalnız başımıza Türkçe sorularını bitirememek diye bişey var. #kpssonlisans2020
 
Kapısında beklediğim son sınav olur inşallah. #kpssonlisans2020
 
"Matematikten yaş problemi çözeyim dedim çocuk babasından büyük çıkınca sayfayı kapatıp genel kültüre geçtim"#kpssonlisans2020
 
Sağolsun kpss’de emin olarak yaptığım tek soru 2020 oscar en iyi erkek oyuncu ödülü joaquin phoenix sorusu oldu #kpssonlisans2020
 
KPSS ÖNLİSANS SINAV SORULARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? 
 
KPSS önlisans soruları ve cevapları için araştırmalar şimdiden başladı. Aylardır hazırlandıkları sınava bugün girecek olan memur adayları, KPSS soruları ve cevaplarının yayınlanması ardından alacakları puanı tahmin edebilecek. KPSS önlisans soruları ve cevaplarının önümüzdeki 1 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.
 
KPSS ÖNLİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 
 
ÖSYM takvimiyle KPSS önlisans sonuç tarihi paylaşıldı. 2020 yılı takvimine göre KPSS önlisans sınav sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde erişime açılacak.

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