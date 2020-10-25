KPSS soru ve cevapları ne zaman açıklanır? KPSS önlisans 2020 sınav yorumları ve KPSS önlisans soruları detayları!

KPSS ön lisans sınavı bugün yapıldı. Ön lisans mezunu adaylar ve ön lisans öğrencilerinin katıldığı KPSS'de adayların merak ettiği soruların başında KPSS önlisans sorularının zorluk derecesi oldu. Sosyal medya üzerinden yapılan KPSS önlisans 2020 sınav yorumları gündem oldu. Peki, KPSS soru ve cevapları ne zaman açıklanır? KPSS sınavı zor muydu? İşte sosyal medyada öne çıkan KPSS ön lisans soruları...

KPSS ön lisans sınavı bugün gerçekleştirildi. Adayları sınavın ardından soluğu sosyal medyada aldı. KPSS ön lisans sınavına giren adayların gündeminde KPSS ön lisans 2020 sınavının zorluk derecesi oldu. Peki, KPSS soru ve cevapları ne zaman açıklanır? KPSS sınavı zor muydu? İşte sosyal medyada öne çıkan KPSS ön lisans soruları ve yorumları...

KPSS önlisans sınavına yüz binlerce önlisans mezunu ve öğrencisi katıldı. Sınav 10.15'te başladı. KPSS 12.25'te sona erdi. Sınavın ardından adaylar telefonlarına sarıldı. Sosyal medya ve internette yapılan KPSS ön lisans soru ve cevaplarına ilişkin yorumlar adaylar tarafından merak ediliyor.

Adayların ilk yorumları şu şekilde:

ÖSYM yine yaptın yapacağını.. abi aşırı zordu. Bu ne bee... Barajı geçsek yeterli sanırım #kpssonlisans2020

7 arkadas beynimizi yaktınız sagolun cocuklar #kpssonlisans2020

Anlık sınavdan çıktım #kpssonlisans2020

Hayır abi 7 arkadaş sinemaya gidiyonuz niye aynı filme bilet almiyonuz #kpssonlisans2020

#kpssonlisans2020 Garip bir şekilde kolay değil miydi sınav

Genel kültür yerine Osmanlı tarihine çalışsaydım full çekmiştim #kpssonlisans2020

Can yücel'in sözüne takılı kalıp yalnız başımıza Türkçe sorularını bitirememek diye bişey var. #kpssonlisans2020

Kapısında beklediğim son sınav olur inşallah. #kpssonlisans2020

"Matematikten yaş problemi çözeyim dedim çocuk babasından büyük çıkınca sayfayı kapatıp genel kültüre geçtim"#kpssonlisans2020

Sağolsun kpss’de emin olarak yaptığım tek soru 2020 oscar en iyi erkek oyuncu ödülü joaquin phoenix sorusu oldu #kpssonlisans2020