KPSS son başvuru tarihi ne zaman? KPSS başvuru ücreti 2020 ne kadar? KPSS, önlisans, lisans, ortaöğretim başvuru ücreti hangi bankaya yatırılıyor?

ÖSYM tarafından yapılan KPSS başvuru işlemleri sürüyor. KPSS adayları başvuruların nasıl yapıldığını, ne zaman sona ereceğini ve başvuru ücretinin nereye yatırılacağını araştırıyor. ÖSYM’nin yayınlandığı olduğu 2020 KPSS başvuru kılavuzunu ve başvuru işlemleri hakkındaki tüm detaylar belirtiliyor. KPSS son başvuru tarihi ne zaman? KPSS başvuru ücreti ne kadar?

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ 2020

KPSS başvuru kılavuzuna göre, bu sene KPSS başvurularına 5 TL zam yapılarak 80 TL'ye yükseldi. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin): 80,00 TLKPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin): 55,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin): 80,00 TL

KPSS SON TARİHİ VE GÜNÜ

KPSS Lisans Başvuruları, 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri arasında,

KPSS Önlisans Başvuruları ise 21.08.2020 ve 02.09.2020 tarihleri arasında yapılabilecek.

KPSS Ortaöğretim başvuru tarihi 15 Eylül – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında,

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru tarihi 6 Kasım – 16 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak,sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar

başvurabilecek. İşte başvuru ekranı ve başvuru kılavuzu…

KPSS BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS BAŞVURU KOŞULLARI

Sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir. Koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, KPSS'ye alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

DİKKAT: 2020-KPSS Lisans'a son başvuru tarihi olan 13 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar, ön lisans veya ortaöğretim düzeyinde yapılacak sınava başvuramazlar. Bir adayın hem 2020-KPSS Lisans'a hem de 2020-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans Sınavına katılması mümkün değildir. 2020-KPSS Lisans'a başvurmuş adayların 2020-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans'a başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir. Buna göre, hâlen bir lisans programında okumakta olan ve 13 Temmuz 2020 tarihinden sonra mezun olacak adayların 2020-KPSS'ye hangi öğrenim düzeyinde katılacaklarına karar verirken bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

2020-KPSS BAŞVURU KILAVUZU