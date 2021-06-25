KPSS'siz kamu personeli alımı! 2 Kamu kurumu 177 personel alacak!

Resmen duyuruldu. Başvurular başlıyor. 2 kamu kurumu personel alımı için harekete geçti. KPSS'siz personel alımı gerçekleştirilecek. Başvuru şartları ve işe alım süreçlarindeki detaylar belli oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Et ve Süt Kurumu KPSS şartsız 177 personel alacak.
ET VE SÜT KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Et ve Süt Kurumu Denizli ve Yozgat Et Kombinası Müdürlüklerine 40 işçi alımı yapacak. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilana, adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecek. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.
Adaylar, Et ve Süt Kurumu'nun yayınladığı kadrolardan sadece birine başvuru yapabilecek.
Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı için kura çekimi yapılacak. Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacak.
ÖZEL ŞARTLAR
1- Vardiyalı işte çalışabilir olmak,
2- Bulaşıcı bir hastalığı bulunmamak,
3- MEB, ESK (Et Süt Kurumu) veya İŞKUR tarafından düzenlenen ET İŞÇİLİĞİ ve KASAPLIK eğitiminden (SEKAP) sertifika sahibi olmak veya kasaplık konusunda MEB onaylı ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Mersin Büyükşehir Belediyesi 137 işçi alacak. Adaylar 26 haziran 2021 tarhine kadar başvurusunu gerçekleştirebilecek. Temizlik, süpürgeci personel 55 kişi, ilaç uygulayıcı personeli olara da 48 kişi alınacak. Adayların Mersin ili sınırları içinde ikamet etmeleri, sağlık problemlerinin olmaması ve en az ilkokul mezunu olmaları gerekiyor.