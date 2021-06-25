KPSS'siz kamu personeli alımı! 2 Kamu kurumu 177 personel alacak!

Kamu personeli alımı için 2 kamu kurumu harekete geçti. KPSS şartsız 177 personel alınacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Et ve Süt Kurumu daimi işçi almak için ilana çıktı. Peki, Et ve Süt Kurumu personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Mersin Büyükşehir Belediyesi personel alımına nasıl başvurulur? İşte personel alımı ilanları ve detayları...

