KPSS sınav yerleri açıklandı! ÖSYM 2021 KPSS sınav giriş yerleri ve belgesi sorgulama ekranı

KPSS sınav yerleri heyecanla bekleniyordu. KPSS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, KPSS sınav yerleri ne açıklanacak?” sorularına yanıt aranıyordu. ÖSYM merakla beklenen KPSS giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

ÖSYM, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) Sınava Giriş Belgeleri adayların erişimine açtı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenmekte olan KPSS giriş belgesi açıklanınca sınav yerleri belli oldu. İşte KPSS sınav giriş yerleri ve belgesi sorgulama ekranı

KPSS sınav yerleri belli oldu!

01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 26 Temmuz 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ