KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS lisans sınav giriş belgesi 2020!

KPSS yerleri belli oldu mu? sorusunun cevabı geldi. KPSS lisans sınav giriş belgesi yayımlandı. ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından sınav giriş belgeleri erişime açıldı. KPSS lisans sınav giriş belgesi 2020 hakkında merak edilenler…

KPSS sınavına günler kala, KPSS lisans sınav giriş belgesi belli oldu. 6 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak KPSS lisans sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Giriş belgelerinde yer alan okullarda sınava girecek olan öğrenciler KPSS giriş belgesinin nasıl alınacağını sorguluyor.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Adaylar, KPSS Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilirler.

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

2020 KPSS SINAV TARİHLERİ

2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül’de, yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül’de, KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim’de uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim sınavı da 22 Kasım’da, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta gerçekleştirilecek.