KPSS şartsız memur alımı ilanları! KPSS sonuçları açıklandı, gözler KPSS puanı istemeyen kamu iş ilanlarına çevrildi!

KPSS şartsız memur alımı ilanları ve kamu iş ilanları gündemin en yoğun araştırılan konuları arasına girdi. KPSS sonuçları açıklanınca barajı geçemeyen adaylar devlet bünyesinde çalışabilmek için KPSS şartı aranmayan iş ilanlarına yöneldi. MSB yayımladığı ilanda farkı kadrolara memur ve işçi alımı yapacağını duyurdu. MSB personel alımı hangi kadrolara yapılacak, şartları neler?

KPSS puanı istemeyen kamu iş ilanları yoğunluk kazandı. KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla, memur alımı ilanları hakkında yapılan aramalar da arttı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda, farklı kadrolarda istihdam etmek üzere memur ve işçi alımı yapılacağı belirtildi. KPSS puan şartı aranmadan yapılan personel ve işçi alımları başvurusu hakkındaki detaylar…

MSB PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI YAPACAK: KPSS ŞARTSIZ KAMU İŞ İLANLARI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurular yayımlandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanda Msb Akaryakıt İkmal Ve Nato Pol.Tes.İşl.Ant Başkanlığı İle Özel Eğitim Merkez Komutanlığı bünyesine memur ve işçi alımı yapılacak

BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’ de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun Hükümleri Saklı Kalmak kaydıyla TÜRK vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Anayasal Düzen ve bu düzenin işleyişine, Özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma ve kovuşturma bulunmamak.

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malüllük aylığı almamış olmak.

Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

İlanların başvuru şartları şu şekilde:

Mutfak Görevlisi

Başvurunun son tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşından gün almamış olmak.

Ankara ilinde ikamet ediyor olmak.

Engelli işçi alımına müracaat edecekler için, başvurunun son tarihi itibariyle meslek liselerinin Yiyecek - İçecek Hizmetleri Alanı Mutfak dalından mezun olmak.

Engelli işçi alımına müracaat edecekler için; tüm vücut fonksiyon kaybının en az %40 olduğunu gösterir yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sağlık kurulu raporu belgesine sahip olmak.

Kimya Teknisyeni

Başvurunun son tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşından gün almamış olmak.

Ankara ilinde ikamet ediyor olmak.

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan müracaat edecekler için; başvurunun son tarihi itibarıyla meslek liselerinin Kimya Teknolojisi Alanı Kimya Laboratuvarı veya Petrol-Rafineri dalından mezun olmak.

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan müracaat edecekler için, 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 1076 sayılı Yedek subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetlerini yaparken 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralanmış olduğunu gösteren belgeye sahip olmak.

Bilgi İşlem Destek Sorumlusu

En az lise ve dengi okul ve en çok lisans mezunu olmak

Bimed Orduevi Takip sistemi Programı hakkında sertifikaya sahip olmak

Microsoft sunucu sistemleri (Active Directory ve Exchange ) ve yedekleme konusunda bilgi sahibi olmak

Ağ cihazları, ağ kablolama konusunda bilgi sahibi olmak

Masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, yazıcı ile diğer çevre elemanları konusunda deneyimli, yazılım ve donanım kurulumu ile onarımını yapabilecek bilgiye sahip olmak

Sorumluluğunda olan cihazlar için envanter tutup, dağıtımını ve takibini yapabilecek niteliğe sahip olmak

Son kullanıcı desteğini etkin olarak verebilecek bilgiye sahip olmak

Minimum 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olmak

BAŞVURULAR NASIL YAPILCAK?

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki adımları izlemesi ve başvurusunu internet üzerinden yapması gerekiyor.