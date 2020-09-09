KPSS şartsız kamu personeli alımı! Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak!

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi sürekli işçi alıyor. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. Alınacak kamu personeli noter kurasıyla belirlenecek. Peki, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte KPSS şartsız kamu personeli alım ilanı ve başvuru şartları...

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden sürekli işçi alınacak. Adaylarda KPSS şartı da aranmıyor. Peki, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi sürekli işçi alımı başvuru nasıl yapılır? İşte KPSS şartsız kamu personeli alım ilanı ve başvuru şartları...

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden “Sürekli İşçi” alınacak.

Sürekli işçi kadrosuna en az ortaöğretim okulu mezunu 3 koruma ve güvenlik görevlisi ve temizlik hizmetleri görevlisi alınacak. Alınacak personel noter kurasıyla belirlenecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 07 Eylül 2020 - 11 Eylül 2020 tarihleri arasında online olarak yapılacak. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecek.

NOTER KURA İŞLEMLERİ

Noter kura çekimi 18 Eylül 2020 tarihinde saat 10.30’da Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlük Binası zemin kat Konferans salonunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde üniversitenin web ana sayfasından (https://www.mgu.edu.tr/) adresinden kura çekimini canlı olarak izleyebilecek.

SÖZLÜ MÜLAKAT VE SONUÇLAR

Noter tarafından seçilen ve “asil aday” listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel yetenek, mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin 24.09.2020 tarihlerinde Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlük Binası zemin kat Konferans salonunda saat: 09:30’dan itibaren sözlü mülakata alınacaklar. . Mülakat neticesinde Sınav kurulunca açık iş sayısı kadar asil ve açık iş sayısı kadar yedek aday belirlenecek olup, sonuçlar 30 Eylül 2020 tarihi mesai bitimine kadar (https://www.mgu.edu.tr/) internet sitesi üzerinden duyurulacak.